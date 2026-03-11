Nashville SC Horario y dónde ver Nashville vs. Inter Miami, Ida de Octavos de Final de Concachampions Es la segunda vez en la historia que se enfrentan en la Concacaf estos equipos de la MLS.

Nashville vs. Inter Miami es partido por los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 este miércoles 11 de marzo en la cancha del GEODIS Park.

El equipo de Tennessee goleó 7-0 a Atlético Ottawa en la fase de Primera Ronda para tener su boleto par esta siguiente instancia.

Inter Miami, por su parte, se presenta en la Concachampions 2026 tras haber avanzado de forma directa como campeón de la MLS en la temporada 2025.

NASHVILLE VS. INTER MIAMI: HORARIO Y DÓNDE VER



El partido de Nashville vs. Inter Miami toma a ambos cuadros de la MLS con apenas tres juegos de su temporada actual, por lo que la eliminatoria luce pareja en ese aspecto.

Fecha: Miércoles 11 de marzo del 2026.

Miércoles 11 de marzo del 2026. Horario: 17:30 Centro de México | 19:30 ET, 18:30 CT y 16:30 PT en Estados Unidos.

17:30 Centro de México | 19:30 ET, 18:30 CT y 16:30 PT en Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

HISTORIAL DE NASHVILLE E INTER MIAMI EN CONCACAF



El historial entre Nashville e Inter Miami es de una eliminatoria previa y fue hace dos años en la edición del 2024, justamente en esta misma instancia, Octavos de Final.