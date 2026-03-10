    Monterrey

    Horario y dónde ver Monterrey vs. Cruz Azul, Ida de Octavos de Final de Concachampions

    Es la tercera vez en la historia que se enfrentan en la Concacaf con Rayados al frente en el historial.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Concachampions 2026: Horario y dónde ver los partidos de ida de Octavos de Final

    Monterrey y Cruz Azul se miden este martes 10 de marzo en la cancha del Estadio BBVA por la Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    ¡Increíble! Equipo de Jamaica en problemas a días de enfrentar al LA Galaxy
    1:15

    ¡Increíble! Equipo de Jamaica en problemas a días de enfrentar al LA Galaxy

    Concacaf Champions Cup
    El arma secreta de Nico Sánchez vs. Nico Larcamón
    1:25

    El arma secreta de Nico Sánchez vs. Nico Larcamón

    Concacaf Champions Cup
    Nicolás Sánchez apela a su conocimiento sobre Larcamón para el juego ante Cruz Azul
    2 mins

    Nicolás Sánchez apela a su conocimiento sobre Larcamón para el juego ante Cruz Azul

    Concacaf Champions Cup
    Canales está en duda con Rayados para el juego frente a Cruz Azul
    1 mins

    Canales está en duda con Rayados para el juego frente a Cruz Azul

    Concacaf Champions Cup
    Fechas y horarios de los Octavos de Final de la Concacacaf Champions Cup 2026
    2 mins

    Fechas y horarios de los Octavos de Final de la Concacacaf Champions Cup 2026

    Concacaf Champions Cup
    Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup con América y el Inter de Messi
    1:21

    Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup con América y el Inter de Messi

    Concacaf Champions Cup
    ¡Sí vale el séptimo del Philadelphia Union! Doblete de Cavan Sullivan
    1:50

    ¡Sí vale el séptimo del Philadelphia Union! Doblete de Cavan Sullivan

    Concacaf Champions Cup
    ¡Frialdad de Cavan Sullivan! 16 años y define de forma magistral para el sexto
    1:33

    ¡Frialdad de Cavan Sullivan! 16 años y define de forma magistral para el sexto

    Concacaf Champions Cup
    ¡El quinto de Philadelphia Union! Bender en dos toques se acomoda y dispara
    1:30

    ¡El quinto de Philadelphia Union! Bender en dos toques se acomoda y dispara

    Concacaf Champions Cup
    ¡Philadelphia Union aumenta la cuota a tres! Korzeniowski saca potente disparo
    1:35

    ¡Philadelphia Union aumenta la cuota a tres! Korzeniowski saca potente disparo

    Concacaf Champions Cup

    Rayados dejó en el camino a Xelajú en la Primera Ronda, todo esto aún con Domenec Torrent como técnico de La Pandilla, aunque ahora el entrenador es Nicolás Sánchez.

    La Máquina, por su parte, derrotó a Vancouver FC con un cómodo global de 8-0 ante el cuadro canadiense que prácticamente no opuso resistencia alguna.

    MONTERREY VS. CRUZ AZUL: HORARIO Y DÓNDE VER


    El partido de Monterrey vs. Cruz Azul será la primera eliminatoria en esta Concachampions 2026 entre equipos de la Liga MX y es la única hasta una posible eventual Final entre clubes mexicanos.

    • Fecha: Martes 10 de marzo del 2026.
    • Horario: 19:06 Centro de México | 21:06 ET, 19:06 CT y 18:06 PT en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    HISTORIAL DE RAYADOS Y LA MÁQUINA EN CONCACAF


    El historial entre Monterrey y Cruz Azul es de dos eliminatorias previas y en ambas se midieron en Semifinales del certamen con un claro ganador, Rayados. La primera en la edición de la temporada 2010-2011 y la última en la 2021.

    Es más, La Máquina no ha podido vencer a Rayados en la Concachampions, con saldo a favor de los regios de tres victoras y un empate, con global de 8-3 en esos compromisos.

    Relacionados:
    MonterreyCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX