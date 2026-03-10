Monterrey Horario y dónde ver Monterrey vs. Cruz Azul, Ida de Octavos de Final de Concachampions Es la tercera vez en la historia que se enfrentan en la Concacaf con Rayados al frente en el historial.

Monterrey y Cruz Azul se miden este martes 10 de marzo en la cancha del Estadio BBVA por la Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Rayados dejó en el camino a Xelajú en la Primera Ronda, todo esto aún con Domenec Torrent como técnico de La Pandilla, aunque ahora el entrenador es Nicolás Sánchez.

La Máquina, por su parte, derrotó a Vancouver FC con un cómodo global de 8-0 ante el cuadro canadiense que prácticamente no opuso resistencia alguna.

MONTERREY VS. CRUZ AZUL: HORARIO Y DÓNDE VER



El partido de Monterrey vs. Cruz Azul será la primera eliminatoria en esta Concachampions 2026 entre equipos de la Liga MX y es la única hasta una posible eventual Final entre clubes mexicanos.

Fecha: Martes 10 de marzo del 2026.

Martes 10 de marzo del 2026. Horario: 19:06 Centro de México | 21:06 ET, 19:06 CT y 18:06 PT en Estados Unidos.

19:06 Centro de México | 21:06 ET, 19:06 CT y 18:06 PT en Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

HISTORIAL DE RAYADOS Y LA MÁQUINA EN CONCACAF



El historial entre Monterrey y Cruz Azul es de dos eliminatorias previas y en ambas se midieron en Semifinales del certamen con un claro ganador, Rayados. La primera en la edición de la temporada 2010-2011 y la última en la 2021.