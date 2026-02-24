Nashville vs. Atlético Ottawa EN VIVO: juego de vuelta de Ronda 1 de Concacaf Champions League
El técnico mexicano Diego Mejía va por la hazaña con l club canadiense en busca de meterse a los Octavos de Final del torneo de la Concacaf.
Nashville vs. Atlético Ottawa se juegan el boleto a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup en partido de vuelta de la Ronda 1, luego de que en el juego de ida el conjunto de la MLS se llevara el triunfo en territorio canadiense por 0-2.
Pacius y Surridge fueron los anotadores en el juego de ida la semana pasada por lo que Nashville está a punto de volver a los Octavos de Final como lo hiciera en 2024 cuando fue eliminado en esa ronda por Inter Miami.
En tanto, Atlético Ottawa, dirigido por el técnico mexicano Diego Mejía, llega como campeón de la Liga de Canadá y con tres mexicanos entre sus filas: Juan Dvaid Castro, Antonio Álvarez y Kevin Ortega.
Atlético Ottawa aún no inicia su actividad en la Liga de Canadá, la cual comenzará con la Jornada 1 en abril próximo, mientras que la MLS, donde juega Nashville, ya vivió sus primeros partido de la campaña, por lo que llega con mayor ritmo de juego.