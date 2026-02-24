Nashville SC Nashville vs. Atlético Ottawa EN VIVO: juego de vuelta de Ronda 1 de Concacaf Champions League El técnico mexicano Diego Mejía va por la hazaña con l club canadiense en busca de meterse a los Octavos de Final del torneo de la Concacaf.

Video Resumen | Ottawa cae en casa ante Nashville SC y peligra su pase en Concacaf

Pacius y Surridge fueron los anotadores en el juego de ida la semana pasada por lo que Nashville está a punto de volver a los Octavos de Final como lo hiciera en 2024 cuando fue eliminado en esa ronda por Inter Miami.

En tanto, Atlético Ottawa, dirigido por el técnico mexicano Diego Mejía, llega como campeón de la Liga de Canadá y con tres mexicanos entre sus filas: Juan Dvaid Castro, Antonio Álvarez y Kevin Ortega.