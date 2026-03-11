    LA Galaxy

    Horario y dónde ver LA Galaxy vs. Mount Pleasant, Ida de Octavos de Final de Concachampions

    Esta es la primera vez en la historia en que se enfrentarán en la Concacaf estos equipos en el torneo.

    Por:Antonio Quiroga
    El partido de LA Galaxy vs, Mount Pleasant por la Ida los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 este miércoles 11 de marzo en la cancha del Dignity Health Sports Park.

    El cuadro california viene después de ser goleado el fin de semana por marcador de 4-1 ante Colorado Rapids, en un partido que tuvo un antes y un después de la expulsión de Gabriel Pec.

    El conjunto de Jamaica marcha segundo de su liga tras 23 jornadas disputadas, aunque no jugó el pasado fin de semana y su último marcador fue un 1-1 ante Tivoli Gardens.

    LA GALAXY VS. MOUNT PLEASANT: HORARIO Y DÓNDE VER


    El partido de LA Galaxy vs. Mount Pleasant FA toma al cuadro de la MLS con apenas tres juegos de su temporada actual y una eliminatoria en Concacaf, donde LA Galaxy eliminó a Sporting San Miguelito.

    • Fecha: Miércoles 11 de marzo del 2026.
    • Horario: 19:30 Centro de México | 21:30 ET, 20:30 CT y 18:30 PT en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    HISTORIAL DE LA GALAXY Y MOUNT PLEASANT FC


    El historial entre ambos equipos es nulo, esta será la primera vez que se enfrenten tanto en Concacaf Champions Cup, Leagues Cup o amistoso.

    El cuadro de Jamaica se fundó apenas en 2016, tiene el título de la Copa Caribeña 2025 y su primera participación en su historia en la Concachampions.

