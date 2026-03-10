LAFC Horario y dónde ver LAFC vs. Alajuelense, Ida de Octavos de Final de Concachampions Es la segunda vez en la historia que se enfrentan en la Concachampions estos dos equipos

Video Concachampions 2026: Horario y dónde ver los partidos de ida de Octavos de Final

LAFC vs, Alajuelense es partido por los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 este martes 10 de marzo en la cancha del BMO Stadium.

El cuadro de Los Angeles Football derrotó a Real España en la Primera Ronda, gracias a un global de 7-1 en el marcador ante los hondureños.

La Liga, por su parte, se presenta en la Concachampions 2026 tras haber avanzado de forma directa a los Octavos de Final como campeón de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

LAFC VS. ALAJUELENSE: HORARIO Y DÓNDE VER



El partido de LAFC vs. Alajuelense toma al cuadro de la MLS con apenas tres juegos de su temporada actual, mientras que los ticos suman ya 11 encuentros en su campeonato local.

Fecha: Martes 10 de marzo del 2026.

Martes 10 de marzo del 2026. Horario: 21:06 Centro de México | 23:06 ET, 22:06 CT y 20:06 PT en Estados Unidos.

21:06 Centro de México | 23:06 ET, 22:06 CT y 20:06 PT en Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

HISTORIAL DE LAFC Y ALAJUELENSE EN CONCACAF



El historial entre LAFC y Alajuelnse es de una eliminatoria previa y el LAFC fue el que avanzó de ronda en esa ocasión.