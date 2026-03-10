    LAFC

    Horario y dónde ver LAFC vs. Alajuelense, Ida de Octavos de Final de Concachampions

    Es la segunda vez en la historia que se enfrentan en la Concachampions estos dos equipos

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Concachampions 2026: Horario y dónde ver los partidos de ida de Octavos de Final

    LAFC vs, Alajuelense es partido por los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 este martes 10 de marzo en la cancha del BMO Stadium.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    ¡Increíble! Equipo de Jamaica en problemas a días de enfrentar al LA Galaxy
    1:15

    ¡Increíble! Equipo de Jamaica en problemas a días de enfrentar al LA Galaxy

    Concacaf Champions Cup
    El arma secreta de Nico Sánchez vs. Nico Larcamón
    1:25

    El arma secreta de Nico Sánchez vs. Nico Larcamón

    Concacaf Champions Cup
    Nicolás Sánchez apela a su conocimiento sobre Larcamón para el juego ante Cruz Azul
    2 mins

    Nicolás Sánchez apela a su conocimiento sobre Larcamón para el juego ante Cruz Azul

    Concacaf Champions Cup
    Canales está en duda con Rayados para el juego frente a Cruz Azul
    1 mins

    Canales está en duda con Rayados para el juego frente a Cruz Azul

    Concacaf Champions Cup
    Fechas y horarios de los Octavos de Final de la Concacacaf Champions Cup 2026
    2 mins

    Fechas y horarios de los Octavos de Final de la Concacacaf Champions Cup 2026

    Concacaf Champions Cup
    Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup con América y el Inter de Messi
    1:21

    Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup con América y el Inter de Messi

    Concacaf Champions Cup
    ¡Sí vale el séptimo del Philadelphia Union! Doblete de Cavan Sullivan
    1:50

    ¡Sí vale el séptimo del Philadelphia Union! Doblete de Cavan Sullivan

    Concacaf Champions Cup
    ¡Frialdad de Cavan Sullivan! 16 años y define de forma magistral para el sexto
    1:33

    ¡Frialdad de Cavan Sullivan! 16 años y define de forma magistral para el sexto

    Concacaf Champions Cup
    ¡El quinto de Philadelphia Union! Bender en dos toques se acomoda y dispara
    1:30

    ¡El quinto de Philadelphia Union! Bender en dos toques se acomoda y dispara

    Concacaf Champions Cup
    ¡Philadelphia Union aumenta la cuota a tres! Korzeniowski saca potente disparo
    1:35

    ¡Philadelphia Union aumenta la cuota a tres! Korzeniowski saca potente disparo

    Concacaf Champions Cup

    El cuadro de Los Angeles Football derrotó a Real España en la Primera Ronda, gracias a un global de 7-1 en el marcador ante los hondureños.

    La Liga, por su parte, se presenta en la Concachampions 2026 tras haber avanzado de forma directa a los Octavos de Final como campeón de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

    LAFC VS. ALAJUELENSE: HORARIO Y DÓNDE VER


    El partido de LAFC vs. Alajuelense toma al cuadro de la MLS con apenas tres juegos de su temporada actual, mientras que los ticos suman ya 11 encuentros en su campeonato local.

    • Fecha: Martes 10 de marzo del 2026.
    • Horario: 21:06 Centro de México | 23:06 ET, 22:06 CT y 20:06 PT en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    HISTORIAL DE LAFC Y ALAJUELENSE EN CONCACAF


    El historial entre LAFC y Alajuelnse es de una eliminatoria previa y el LAFC fue el que avanzó de ronda en esa ocasión.

    La edición del 2023 dio el choque en Octavos de Final entre ambos equipos, con un global para el cuadro de Los Angeles de 4-2.

    Relacionados:
    LAFCAlajuelense

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX