América Jardine acepta que lesiones debilitan al América previo a Concacaf Champions Cup Las Águilas viajan a Nashville para la Ida de Cuartos de Final.

Video Jardine se va frustrado, por el resultado ante Santos Laguna

André Jardine habló de cara a la Ida de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup ante Nashville y tocó el sensible tema de las constantes lesiones en su plantel en el cierre del torneo internacional y Liga MX.

Al ser cuestionado sobre su sentir con la serie de malas noticias, de las cuales Erick Sánchez ha sido la víctima más reciente tras la lesión sufrida en el Clausura 2026, el DT del América fue contundente.

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"Ese aspecto nos generó un par de sensaciones, mala suerte en algunos casos como lo de Dávila, una lesión de rodilla que no hay cómo prevenir, venía haciendo una gran temporada, estábamos dispuestos a apostar por él como 9 por su calidad, lo de Dagorberto también.

"Ahora de Henry Martín y Malagón, dos jugadores de Selección Mexicana; Malagón con una lesión que no debería sufrir porque es un jugador que se cuida... esto nos debilita sin duda porque estamos hablando de jugadores de selección, pero en cuanto a músculo somos un equipo muy completo.

"No lamentas más los que no están y valoras más los que están, es un plantel con opciones para precisamente enfrentar este tipo de cosas.

GANAR LA CONCACAF CHAMPIONS CUP: UN SUEÑO PARA EL AMÉRICA DE JARDINE

El entrenador brasileño señaló que la tercera Concacaf Champions Cup podría ser la definitiva para poder conseguir el título para América.

"Un sueño, todos los objetivos empiezan siendo un sueño, soñamos con el América jugando un Mundial de Clubes, a nuestra afición disfrutando competiciones del más alto nivel.