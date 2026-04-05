Liga MX Erick Sánchez enciende las alarmas tras salir del Santos vs. América El mediocampista mexicano causó preocupación al ser el primer cambio obligado de los azulcremas, aunque salió por su propio pie.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Erick Sánchez cae lesionado y tiene que abandonar el campo!

El mediocampista de mexicano, Erick Sánchez, encendió las alarmas al interior del equipo azulcrema, luego de salir de cambio de manera obligada acusando molestias que no le permitieron seguir disputando el partido entre Santos y América de la jornada 13 del Clausura 2026.

Fue al minuto 15 que Erick Sánchez se tendió en el césped cabizbajo y con gestos de dolor. De inmediato entraron las asistencias médicas, pero minutos después decidió abandonar el campo. El jugador lo hizo por su propio pie, pero se le notaba adolorido.

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Según informó Gibrán Araige, reportero de TUDN, Sánchez comentó que sentió un jalón en la rodilla por lo que prefirió no arriesgar. Al llegar a la banca se le vio con hielo en la zona. Habrá que esperar a los reportes médicos para conocer el alcance de la lesión del jugador quien también es seleccionado de México.

La Selección Mexicana vive un 'hospital' por la cantidad de lesionados de cara a la Copa del Mundo, por lo que la salida de Sánchez por lesión también es fuente de alarma para Javier Aguirre quien no ha podido contar con plantel completo debido a esta situación.

ERICK SÁNCHEZ Y EL INCREÍBLE GESTO CON FAN EN EL SANTOS VS. AMÉRICA

Pese a tener que salir del campo de forma prematura, Erick Sánchez sorprendió por un increíble gesto que tuvo con un pequeño fan que se encontraba en tribuna cerca del campo. Y es que al salir, las cámaras pudieron observar como el 'Chiquito' se quita la playera y se la entrega al aficionado.

De inmediato, el fanático de las Águilas estalló en júbilo al recibir la camiseta de su ídolo, mientras otros a su alrededor también se mostraron contentos con la acción.