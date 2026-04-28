    Nashville SC

    Horario y dónde ver Nashville SC vs Tigres juego de ida de Semifinales de Concacaf Champions Cup

    Abren las Semifinales de la Concacaf Champions Cup con este emocionante duelo entre la Liga MX y la MLS.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Horario y dónde ver Nashville SC vs. Tigres partido de ida de Semifinales de Concacaf Champions Cup

    Nashville SC y Tigres abren los partidos de ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup con este duelo que se celebrará en el Geodis Park en Tennessse.

    El conjunto de la MLS llega a este serie luego de eliminar a Ottawa (7-0 global) en la primera ronda, al I nter Miami (1-1, se impuso por el gol de visitante) en los Octavos, al América en Cuartos (1-0) con un gran triunfo en el Estadio Banorte.

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    Mientras, el equipo felino de la Liga MX hizo lo propio con el Forge (4-1), el Cincinnati (5-4) y a Sounders (3-3, también por gol de visitante).

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    Además, el conjunto mexicano llega enrachado tras su victoria de 5-1 ante Mazatlán en la fecha 17 de la Liga MX y aunque terminó séptimo del torneo hila cinco juegos sin conocer la derrota. También ya conoce a su rival en los Cuartos de Final del torneo que será Chivas.

    Por su parte, Nashville marcha de líder de la Conferencia Este de la MLS con 22 unidades tras nueve encuentros y en sus últimos cuatro duelos en la liga estadounidense ha obtenido cuatro triunfos.

    No existe ningún antecedente entre estos dos cuadros en partidos oficiales.

    Horario y dónde ver Nashville SC vs. Tigres juego de ida de Semifinales de Concacaf Champions Cup

    Cuándo es - El partido se celebrará en martes 28 de abril en el Geodis Park en Tennessse.

    A qué hora es - El juego inicia a las 6:36 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:36 pm ET, a las 7:36 pm CT y a las 5:36 pm PT.

    Dónde ver - El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

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