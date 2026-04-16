Toluca Antonio Mohamed asume rol de favorito y ya piensa en Los Angeles FC El entrenador resaltó el nivel mostrado ante el equipo de la MLS y celebró el regreso de Marcel Ruiz.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Antonio Mohamed ve a Toluca favorito al título de Concacaf Champions Cup

Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, se mostró contento por el contundente triunfo de 0-3 ante Galaxy en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup y ya piensa en el siguiente rival, Los Angeles FC, club al que consideró que no será fácil enfrentar.

"Estamos muy contentos, creo que fuimos superiores al rival. Pudimos hacer un gol más, pero creo que es justo. En 15 días vamos a volver, es un rival diferente, pero intentaremos estudiarlo bien y venir a hacer un gran partido. Tenemos la ventaja de cerrar en casa que es muy importante", dijo en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

"Hoy demostramos una intensidad importante, fuimos superiores. Escuché decir que era por la altura. Nosotros venimos a demostrar que no es por la altura, que el equipo es un equipo serio que se merece respeto porque en todas las canchas juega con la misma intensidad y humildad", agregó.

Mohamed también asumió el rol de favoritos para ganar el torneo, pues es un objetivo del equipo que tienen este semestre. "Sabemos desde principio de torneo que somos candidatos, asumimos el rol y no nos quitamos la presión de buscar ese título. A principios de torneo dijimos que era el objetivo principal que teníamos y ahora estamos a dos pasos", explicó.

MOHAMED REVELA POR QUÉ NO JUGÓ VEGA Y RESALTA REGRESO DE MARCEL

Una de las noticias importantes de la noche fue el regreso de Marcel Ruiz, sobre quien Mohamed destacó que dejó buenas sensaciones. "(Marcel) Buenas sensaciones, jugó unos minutos, hoy buscamos eso", dijo en primera instancia. "Así que hay que seguir confiando en que todo esté bien", agregó.