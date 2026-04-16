Tigres Guido Pizarro reconoce en Gignac y Nahuel sus pilares en Tigres El técnico de los Universitarios admite mucho desgaste por el partido ante Seattle, aunque se va contento por el boleto a Semifinales.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Guido Pizarro reconoce en Gignac y Nahuel sus pilares en Tigres

Tigres sufrió demás ante Seattle, pero al final el gol de visitante por conducto de Joaquim, que lo ponen en la siguiente fase de la Concacaf Champions Cup. Al final el 3-1 en su contra le favoreció en el global por el tanto mencionado.

El técnico Guido Pizarro aprovechó la conferencia de prensa al final el partido por el papel que ha jugado el equipo Universitario, tanto André-Pierre Gignac, como Guido Pizarro. Pilares indiscutibles y leyendas en la organización.

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“Ellos y todo el grupo trabajan para dar el máximo en la institución iremos partido a partido y apuntaremos a eso”, reconoció el estratega de los felinos.

Al hablar del partido ante Seattle, Pizarro reconoció el desgaste que tuvo el equipo, pero valió la pena por el boleto a las semifinales. “Un partido duro, típico de esta competición, la fase fue muy pareja. Allá (en el Volcán) fuimos superiores y acá ellos encontraron en los momentos justos los goles, hay que valorar la clasificación”.

Tigres sin mucho descanso