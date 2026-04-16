    Tigres

    Tigres: Joaquim Pereira acepta una serie complicada ante Seattle Sounders

    El defensor central de los de la UANL reconoció lo complicado que fue avanzar a la semifinal.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Joaquim reconoce lo complicado que resultó el boleto a Semifinales

    Tigres logró el boleto a semifinales de la Concacaf Champions Cup al eliminar al Seattle Sounders por marcador global y gracias al gol de visitante.

    Al termino del partido Joaquim Pereira, autor del gol de los de la UANL dio sus impresiones del juego y señaló lo complicado que fue el juego en Estados Unidos, además mencionó lo que tienen que mejorar para la siguiente serie.

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    “Sí, gracias a Dios pasamos, sabíamos que íbamos a encontrar un partido muy duro acá, fue así, pero luchamos mucho para semifinales”.

    “No podemos cometer los mismos errores de hoy, entonces tenemos que entrenar y enfocar para semifinal”.

    El defensor central de Tigres cambia el chip tras avanzar a la semifinal del torneo de Concacaf y se ve en la final siendo campeón.

    “Un partido duro, defendemos mucho, luchamos ahí todos, entonces fue muy importante para todos la parte defensiva y ojalá que salgamos para la final y salimos campeones”.

    Finalmente, Joaquim Pereira mandó un mensaje a la afición de los felinos que siempre han apoyado dentro y fuera de México.

    “Gracias por el apoyo que siempre han hecho para nosotros, siempre están llenando la cancha allá en Monterrey y donde sea tener aficionados de nosotros, entonces muy contento por eso”.

    Video Golazo de Albert Rusnák que empata el global entre Seattle y Tigres
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