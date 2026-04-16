Tigres Tigres: Joaquim Pereira acepta una serie complicada ante Seattle Sounders El defensor central de los de la UANL reconoció lo complicado que fue avanzar a la semifinal.



Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Joaquim reconoce lo complicado que resultó el boleto a Semifinales

Tigres logró el boleto a semifinales de la Concacaf Champions Cup al eliminar al Seattle Sounders por marcador global y gracias al gol de visitante.

Al termino del partido Joaquim Pereira, autor del gol de los de la UANL dio sus impresiones del juego y señaló lo complicado que fue el juego en Estados Unidos, además mencionó lo que tienen que mejorar para la siguiente serie.

PUBLICIDAD

“Sí, gracias a Dios pasamos, sabíamos que íbamos a encontrar un partido muy duro acá, fue así, pero luchamos mucho para semifinales”.

“No podemos cometer los mismos errores de hoy, entonces tenemos que entrenar y enfocar para semifinal”.

El defensor central de Tigres cambia el chip tras avanzar a la semifinal del torneo de Concacaf y se ve en la final siendo campeón.

“Un partido duro, defendemos mucho, luchamos ahí todos, entonces fue muy importante para todos la parte defensiva y ojalá que salgamos para la final y salimos campeones”.

Finalmente, Joaquim Pereira mandó un mensaje a la afición de los felinos que siempre han apoyado dentro y fuera de México.

“Gracias por el apoyo que siempre han hecho para nosotros, siempre están llenando la cancha allá en Monterrey y donde sea tener aficionados de nosotros, entonces muy contento por eso”.