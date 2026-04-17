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    Jugadores del LAFC celebran con tacos tras eliminar a Cruz Azul

    Jugadores como Heung-Min Son, Hugo Lloris y otros más, fueron captados celebrando con tacos y aguas frescas, la victoria ante La Máquina el pasado martes.

    Por:
    José Moreno
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    Video LAFC se vuelve viral al comer tacos tras eliminar a Cruz Azul

    Luego de sellar su pase a las semifinales de la Concacaf Champions Cup tras eliminar a Cruz Azul, futbolistas del Los Angeles FC protagonizaron un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales al comer varias órdenes de tacos afuera del estadio.

    A su salida del Estadio Cuauhtémoc, algunos jugadores del conjunto angelino fueron captados disfrutando de tacos en un puesto callejero, conviviendo con aficionados y mostrando una faceta relajada tras el intenso compromiso, donde terminaron por igualar 1-1, pero que fue suficiente para avanzar de ronda.

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    ¿Cómo surgió el momento viral del LAFC en Puebla?

    El video, difundido a través de la plataforma X por diversas cuentas, muestra a elementos del LAFC deteniéndose a comer tacos en las inmediaciones del estadio, en una escena poco común para futbolistas profesionales tras un partido internacional.

    ¿Qué jugadores del LAFC fueron captados comiendo tacos?

    Entre los que se distinguen se encuentran el coreano Son Heung-min, quien de hecho marcó una de las anotaciones del encuentro, además del portero francés Hugo Lloris; sin embargo, no fueron los únicos, ya que gran parte de la comitiva estaba alrededor del puesto.

    El conjunto de la MLS logró avanzar tras imponerse en el marcador global por 4-1, en la vuelta disputada en Puebla, resultado suficiente para dejar en el camino a Cruz Azul.

    Video Erik Lira reacciona a los abucheos contra Larcamón por eliminación de Cruz Azul
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