Tigres Confirman días y horarios para los juegos de Tigres y Toluca en Concacaf Champions Cup Finalmente se dieron a conocer los horarios de los partidos de las semifinales del torneo en el que los clubes mexicanos buscarán llegar a la final.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Definidos los días y horarios de los partidos de Semifinales de la Concacaf Champions Cup

La Concacaf dio a conocer los horarios para los partidos de ida y vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup en donde Tigres y Toluca son los equipos mexicanos que buscarán avanzar a la gran final del torneo de clubes.

Previamente ya se había estipulado que los juegos de ida serían del 28 al 29 de abril y los de vuelta del 5 al 6 de mayo. También que a partir de las Semifinales el club mejor clasificado en cada cruce sería el anfitrión del partido de vuelta.

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El mismo criterio aplicará para el partido de la final que se disputa a un juego único y donde el club mejor clasificado entre los dos finalistas será el anfitrión el 30 de mayo de 2026.

¿A QUÉ HORA SERÁN LOS PARTIDOS DE IDA DE SEMIFINALES DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP?

El partido de ida entre Nashville y Tigres, que alcanzó a clasificar por su gol de visita, será en el estadio Geodis Park se disputará el martes 28 de abril de 2026 a las 6:30 PM, tiempo del centro de México; 8:30 PM tiempo del Este, 7:30 PM tiempo del centro y 5:30 PM tiempo del Pacifico.

En tanto que el partido de ida entre Los Angeles FC y Toluca será el miércoles 29 de abril de 2026 en el estadio BMO a las 8:30 PM tiempo del centro de México, 10:30 PM, tiempo del Este, 9:30 PM tiempo del centro y 7:30 PM tiempo del Pacifico.

¿A QUÉ HORA SERÁN LOS PARTIDOS DE VUELTA DE SEMIFINALES DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP?

La vuelta entre Tigres y Nashville será el martes 5 de mayo de 2026 en el estadio Universitario a las 7:30 PM, tiempo del centro de México; 9:30 PM tiempo del Este, 8:30 PM tiempo del centro y 6:30 PM tiempo del Pacifico.