Guadalajara Chivas y Cruz Azul se unen a Toluca y Tigres para la Concacaf Champions Cup 2027 Quedan dos sitios para la competencia de clubes de la zona que pueden salir de América, Pachuca y Pumas.

Video Chivas y Cruz Azul se unen a Toluca y Tigres para la Concacaf Champions Cup 2027

Chivas y Cruz Azul se clasificaron a la Concacaf Champions Cup 2027 y se unen a Toluca, y Tigres que ya estaban en la competencia.

Lo hicieron por puntos. La Máquina suma 64 unidades en la tabla general de la temporada, mientras Chivas tiene 63 que, a falta de disputar los seis que restan, se hacen imposibles para América que tiene tiene 56, Pachuca con sus 53 y Pumas con 51.

PUBLICIDAD

Toluca con sus 64 y Tigres con sus 57, fueron los primeros en clasificar a la competencia de la Concacaf por ser los finalistas del Apertura 2025. Así que su puntaje, para este caso no importa.

Quedan dos lugares a repartir que podrían ser para los finalista del Clausura 2026 o bien si alguno de los cuatro que ya están en la Champions Cup del próximo año llegan a la Final del Apertura 2026, se decidirán por el mejor puntaje anual.

En este caso, como ya dijimos América, Pachuca y Pumas.

Así marcha, tras la fecha 15 del Clausura 2026, la tabla general de la temporada (Clausura 2025 y Apertura 2026):

Toluca: 64 puntos - Clasificado a la Concacaf Champions Cup 2027 Cruz Azul: 64 puntos - Clasificado a la Concacaf Champions Cup 2027 Chivas: 63 puntos - Clasificado a la Concacaf Champions Cup 2027 Tigres: 57 puntos - Clasificado a la Concacaf Champions Cup 2027 América: 56 puntos Pachuca: 53 puntos Pumas: 51 puntos Monterrey: 46 puntos