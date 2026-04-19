    Guadalajara

    Chivas y Cruz Azul se unen a Toluca y Tigres para la Concacaf Champions Cup 2027

    Quedan dos sitios para la competencia de clubes de la zona que pueden salir de América, Pachuca y Pumas.

    Por:Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Chivas y Cruz Azul se unen a Toluca y Tigres para la Concacaf Champions Cup 2027

    Chivas y Cruz Azul se clasificaron a la Concacaf Champions Cup 2027 y se unen a Toluca, y Tigres que ya estaban en la competencia.

    Lo hicieron por puntos. La Máquina suma 64 unidades en la tabla general de la temporada, mientras Chivas tiene 63 que, a falta de disputar los seis que restan, se hacen imposibles para América que tiene tiene 56, Pachuca con sus 53 y Pumas con 51.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    Confirman días y horarios para los juegos de Tigres y Toluca en Concacaf Champions Cup
    2 mins

    Confirman días y horarios para los juegos de Tigres y Toluca en Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    Jugadores del LAFC celebran con tacos tras eliminar a Cruz Azul
    1 mins

    Jugadores del LAFC celebran con tacos tras eliminar a Cruz Azul

    Concacaf Champions Cup
    Guido Pizarro reconoce en Gignac y Nahuel sus pilares en Tigres
    1 mins

    Guido Pizarro reconoce en Gignac y Nahuel sus pilares en Tigres

    Concacaf Champions Cup
    Tigres: Joaquim Pereira acepta una serie complicada ante Seattle Sounders
    1 mins

    Tigres: Joaquim Pereira acepta una serie complicada ante Seattle Sounders

    Concacaf Champions Cup
    ¡Sacó un trueno! Doblete de Rusnák y tenemos partido en Seattle
    1:53

    ¡Sacó un trueno! Doblete de Rusnák y tenemos partido en Seattle

    Concacaf Champions Cup
    Antonio Mohamed asume rol de favorito y ya piensa en Los Angeles FC
    2 mins

    Antonio Mohamed asume rol de favorito y ya piensa en Los Angeles FC

    Concacaf Champions Cup
    ¡Nahuel Guzmán se lleva fuerte impacto! Musovski choca con el arquero
    2:55

    ¡Nahuel Guzmán se lleva fuerte impacto! Musovski choca con el arquero

    Concacaf Champions Cup
    ¡Ruge Tigres en Seattle! Cabezazo letal de Joaquim para el 1-1
    1:42

    ¡Ruge Tigres en Seattle! Cabezazo letal de Joaquim para el 1-1

    Concacaf Champions Cup
    ¡Se salva Tigres del segundo! Rothrock no impacta correctamente
    1:31

    ¡Se salva Tigres del segundo! Rothrock no impacta correctamente

    Concacaf Champions Cup
    ¡Sí cuenta! Gool de Seattle Sounders, tras revisión en el VAR por posición adelantada
    4:07

    ¡Sí cuenta! Gool de Seattle Sounders, tras revisión en el VAR por posición adelantada

    Concacaf Champions Cup

    Toluca con sus 64 y Tigres con sus 57, fueron los primeros en clasificar a la competencia de la Concacaf por ser los finalistas del Apertura 2025. Así que su puntaje, para este caso no importa.

    Quedan dos lugares a repartir que podrían ser para los finalista del Clausura 2026 o bien si alguno de los cuatro que ya están en la Champions Cup del próximo año llegan a la Final del Apertura 2026, se decidirán por el mejor puntaje anual.

    En este caso, como ya dijimos América, Pachuca y Pumas.

    Así marcha, tras la fecha 15 del Clausura 2026, la tabla general de la temporada (Clausura 2025 y Apertura 2026):

    1. Toluca: 64 puntos - Clasificado a la Concacaf Champions Cup 2027
    2. Cruz Azul: 64 puntos - Clasificado a la Concacaf Champions Cup 2027
    3. Chivas: 63 puntos - Clasificado a la Concacaf Champions Cup 2027
    4. Tigres: 57 puntos - Clasificado a la Concacaf Champions Cup 2027
    5. América: 56 puntos
    6. Pachuca: 53 puntos
    7. Pumas: 51 puntos
    8. Monterrey: 46 puntos
    Video Chivas: Los récords y marcas que busca en el Clausura 2026 de Liga MX
    Relacionados:
    GuadalajaraCruz AzulTolucaTigres

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    El roomie
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX