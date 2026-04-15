    Seattle Sounders FC

    Seattle Sounders vs. Tigres ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup

    El Sounders necesita la remontada para evitar ser eliminado por los Tigres y avanzar a semifinales.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video ¡Seattle Sounders se niega a morir! Musovski vence a Nahuel

    Seattle Sounders recibe a los Tigres en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, el juego será en la cancha del Lumen Field.

    Los de la UANL tienen la ventaja de 2-0 que obtuvieron en el partido de ida, juego que se disputó en la cancha del Estadio Universitario.

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    ¡Gol de Seattle! Albert Rusnák marca el 1-0 sobre Tigres

    ¡Gol de Tigres! Joaquim aparece y de cabeza marca el 1-1 ante Sounders

    ¡Gol de Seattle! Danny Musovski marca el 2-1 sobre Tigres

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