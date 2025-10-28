César 'Chino' Huerta participó en la pasada Fecha FIFA con la Selección Mexicana y este martes logró su segundo gol de la temporada este martes en el triunfo del Anderlecht 2-0 ante Ninove en la Copa de Bélgica.

El cuadro morado comenzó su andar en la conocida Croky Cup en la ronda de Dieciseisavos de Final ante un club de la División Nacional 1 de Bélgica, que es igual a la Tercera División.

El primer gol de la campaña del Chino fue el pasado mes de agosto ante FCV Dender en la Jupiler Pro League, más de dos meses después volvió a hacerse presente en el marcador.

El gol de César Huerta fue tras una asistencia que lo dejó solo en el área, y ante la posible marca de un defensa, definió a segundo poste del portero para su anotación al minuto 20. El mexicano salió de cambio al descanso del partido.

El Anderlecht avanzó a la siguiente ronda de la Croky Cup, donde se espera que en los siguientes días se pueda definir a su próximo rival en el torneo copero.