    Mexicanos en el Exterior

    Chino Huerta hace gol con Anderlecht en la Copa de Bélgica ante Ninove

    El medio mexicano fue titular tras no ser tomado en cuenta en la liga belga en días pasados.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Gol del Chino! Huerta da pase al Anderlecht en Croky Cup

    César 'Chino' Huerta participó en la pasada Fecha FIFA con la Selección Mexicana y este martes logró su segundo gol de la temporada este martes en el triunfo del Anderlecht 2-0 ante Ninove en la Copa de Bélgica.

    El cuadro morado comenzó su andar en la conocida Croky Cup en la ronda de Dieciseisavos de Final ante un club de la División Nacional 1 de Bélgica, que es igual a la Tercera División.

    El primer gol de la campaña del Chino fue el pasado mes de agosto ante FCV Dender en la Jupiler Pro League, más de dos meses después volvió a hacerse presente en el marcador.

    El gol de César Huerta fue tras una asistencia que lo dejó solo en el área, y ante la posible marca de un defensa, definió a segundo poste del portero para su anotación al minuto 20. El mexicano salió de cambio al descanso del partido.

    El Anderlecht avanzó a la siguiente ronda de la Croky Cup, donde se espera que en los siguientes días se pueda definir a su próximo rival en el torneo copero.

    En la liga, Los Violetas y Blancos tendrán compromiso en contra del Mechelen, duelo directo en la tabla para buscar seguir en la lucha por el campeonato.

