Leon Goretzka Leon Goretzka, protagonista involuntario del inusual festejo del Bayern Munich Gnabry y otros jugadores del equipo bávaro llevaron prendas y ondearon toallas con el rostro del mediocampista.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Bayern Munich celebra con pantalones y toallas con el rostro de Leon Goretzka

El Bayern Munich se recuperó de un 2-0 para finalmente vencer 2-3 al Friburgo en partido de la Bundesliga y las celebraciones no se hicieron esperar al final del partido, aunque sorprendieron, pues no fueron tan usuales y tomaron a Leon Goretzka como protagonista.

Al final del partido los jugadores del equipo bávaro estallaron en júbilo y se reunieron para celebrar en el campo, pero algo que llamó la atención fue cuando llevaron unos pantalones con el rostro de Goretzka estampado.

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Serge Gnabry se puso los pantalones cortos con el rostro de su compañero y se colocó al centro mientras celebraban. En tanto que otros jugadores sostuvieron una toalla con la imagen del jugador haciendo una pose. Las fotografías compartidas por el club pronto se hicieron virales por el inusual festejo.

¿Por qué los jugadores del Bayern Munich celebraron con prendas con la imagen de Goretzka?

Hasta el cierre de esta nota no ha quedado claro el motivo por el que los jugadores decidieron celebrar así; sin embargo, se sabe que futbolistas como Serge Gnabry o Joshua Kimmich son buenos amigos de Goretzka quien se retira del equipo al final de la temporada.

Es así que lo ocurrido puede ser parte del buen ambiente que se vive en el vestidor previo a su despedida, la cual puede ser de la mejor forma, pues el Bayern Munich lidera la Bundesliga y apunta al título.

¿Qué sigue para Leon Goretzka?