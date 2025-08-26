    Bayer Leverkusen

    Leyenda de Real Madrid con cinco Champions League llega a Alemania

    El exjugador del conjunto merengue lo ganó todo con los blancos y firmó por dos años en un conjunto germano.

    Por:
    TUDN
    Lucas Vázquez, español que puede jugar por toda la banda derecha, fue anunciado este martes como nuevo jugador del Bayer Leverkusen por los siguientes dos años.

    La noticia de su llegada al cuadro germano lo dio a conocer el propio club y su manera de hacerlo fue con su currículo por delante: " 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒊́𝒕𝒖𝒍𝒐𝒔 #VamosVazquez | #SomosBayer04", se lee en el mensaje publicado en X .

    Y en la imagen, junto con un retrato de él, se recuerdan, por supuesto, todos sus títulos ganados: 25. Cinco de ellos Champions League y cuatro ligas de España. Además de que se dio a conocer el número que portará con el Leverkusen, el 21.

    Vázquez inició su carrera jugando como extremo, pero recientemente fue ocupado por la disciplina blanca como lateral, tiene 34 años y llegó como agente libre, luego de que terminara su contrato con el Real Madrid en la campaña 2024-25.

    "Hemos fichado a un jugador con muchísima experiencia, que lo ha ganado todo con el Real Madrid en los últimos diez años", aseguró Simon Rolfes, director deportivo del Leverkusen y añadió, "tiene una gran técnica, conoce bien las tácticas, es un brillante asistente y estratega. Lucas tendrá una gran influencia en nuestro juego".

    Bayer vive una época de esplendor en los últimos años. En la campaña 2023-24 fue campeón de Alemania y finalizó la campaña pasada como subcampeón.

    Inició la presente campaña con una derrota ante el Hoffenheim ya bajo la dirección técnica de Erik ten Hag que sustituyó a Xabi Alonso, actual técnico, justamente, del Real Madrid.

