    Harry Kane

    Harry Kane llega a 500 goles en su carrera

    El atacante inglés del Bayer Múnich llegó a la impresionante cifra en la victoria ante el Werder Bremen.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video ¡Leyenda! Harry Kane llega a 500 goles en su carrera

    Harry Kane, atacante inglés del Bayern Múnich, anotó este sábado un par de goles en la victoria ante el Werder Bremer en la Bundesliga y alcanzó un hito más en su carrera: 500 tantos en su carrera deportiva.

    De 32 años, el también seleccionado por su país, marcó sus dos tantos de la tarde en tres minutos. El primero de ellos de penal a los 22 minutos y el segundo a los 25 con un tiro de media distancia.

    Sus numeritos esta campaña son magníficos y lleva en 35 encuentros 41 anotaciones (26 de la Bundesliga) y desde su llegada al conjunto bávaro, en el 2023, tiene 126.

    Y pese a que no ganó ningún título con el conjunto alemán si no hasta el 2025, Kane tiene otros datos, entiéndase récords, para envidiar. Solo le llevó 78 partidos en la Bundesliga en llegar a los 100 goles, el más rápido en la historia.

    Su equipo finalmente ganó 3-0 y el tanto restante fue obra de Leon Goretzka. Con el resultado Bayern se mantieneen la punta de la Bundesliga con 57 puntos.

    Los 500 goles de Kane en su carrera profesional están divididos como sigue: Tottenham - 280; Bayern Múnich - 126: Selección de Inglaterra - 78; Millwall - 9; Leyton Orient - 5 y Leicester City - 2.

    ¡Insólito! Harry Kane dejaría el futbol por esta razón
    Relacionados:
    Harry KaneBayern MúnichTottenham

