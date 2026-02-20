SV Werder Bremen Werder Bremen cancela gira que tenía programada en mayo en Estados Unidos Directivo del conjunto del norte de Alemania explica el motivo que los orilló a decidir la cancelación de dos partidos amistosos.

El Werder Bremen, equipo de la Bundesliga, canceló la gira que tenía prevista en mayo en donde iba a disputar dos partidos amistosos en los Estados Unidos.

Klaus Filbry, director general del equipo del norte de Alemania, dio a conocer en declaraciones al portal DeichStube que el Werder Bremen no viajaría a Estados Unidos y argumentó que se debe a situaciones de seguridad.

"Dos personas fueron asesinadas a tiros por las autoridades estatales en Minnesota. Jugar en una ciudad que actualmente experimenta disturbios y donde se dispara contra la gente no se alinea con los valores de nuestro club", dejó en claro Filbry.

Además, el directivo explicó que no hay certidumbre de que algunos elementos del Werder Bremen puedan ingresar sin dificultades a los Estados Unidos ya que, consideró Filbry, las políticas migratorias podrían entorpecer el referido ingreso.

"Ya no está claro qué jugadores podrán entrar a EE.UU por la implementación de requisitos de entrada más estrictos, que incluyen la revisión de los perfiles en redes sociales de los últimos cinco años", dijo.