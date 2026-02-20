    SV Werder Bremen

    Werder Bremen cancela gira que tenía programada en mayo en Estados Unidos

    Directivo del conjunto del norte de Alemania explica el motivo que los orilló a decidir la cancelación de dos partidos amistosos.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Werder Bremen cancela gira por Estados Unidos en protesta

    El Werder Bremen, equipo de la Bundesliga, canceló la gira que tenía prevista en mayo en donde iba a disputar dos partidos amistosos en los Estados Unidos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Bundesliga

    Harry Kane llega a 500 goles en su carrera
    1 mins

    Harry Kane llega a 500 goles en su carrera

    Bundesliga
    Luis Díaz lanza su carrera musical para cerrar 2025 con todo y video
    1 mins

    Luis Díaz lanza su carrera musical para cerrar 2025 con todo y video

    Bundesliga
    Leyenda de Real Madrid con cinco Champions League llega a Alemania
    1 mins

    Leyenda de Real Madrid con cinco Champions League llega a Alemania

    Bundesliga
    Luis Díaz es presentado como refuerzo de su nuevo equipo en Alemania
    1 mins

    Luis Díaz es presentado como refuerzo de su nuevo equipo en Alemania

    Bundesliga
    Luis Díaz luce su nueva playera para la temporada 2025-2026
    1:34

    Luis Díaz luce su nueva playera para la temporada 2025-2026

    Bundesliga
    ¡Bombazo! Bellingham cambia de equipo para el Mundial de Clubes
    1:03

    ¡Bombazo! Bellingham cambia de equipo para el Mundial de Clubes

    Bundesliga
    Así despidieron los hinchas del Bayer Leverkusen a Xabi Alonso
    2 mins

    Así despidieron los hinchas del Bayer Leverkusen a Xabi Alonso

    Bundesliga
    ¡Impactante! Thomas Muller se despide del Bayern en festejo por el título
    1:22

    ¡Impactante! Thomas Muller se despide del Bayern en festejo por el título

    Bundesliga
    Muller se despide del Bayern en festejo por el título
    2 mins

    Muller se despide del Bayern en festejo por el título

    Bundesliga
    Bayern gana la Bundesliga y Harry Kane logra su primer título profesional
    1 mins

    Bayern gana la Bundesliga y Harry Kane logra su primer título profesional

    Bundesliga

    Klaus Filbry, director general del equipo del norte de Alemania, dio a conocer en declaraciones al portal DeichStube que el Werder Bremen no viajaría a Estados Unidos y argumentó que se debe a situaciones de seguridad.

    "Dos personas fueron asesinadas a tiros por las autoridades estatales en Minnesota. Jugar en una ciudad que actualmente experimenta disturbios y donde se dispara contra la gente no se alinea con los valores de nuestro club", dejó en claro Filbry.

    Además, el directivo explicó que no hay certidumbre de que algunos elementos del Werder Bremen puedan ingresar sin dificultades a los Estados Unidos ya que, consideró Filbry, las políticas migratorias podrían entorpecer el referido ingreso.

    "Ya no está claro qué jugadores podrán entrar a EE.UU por la implementación de requisitos de entrada más estrictos, que incluyen la revisión de los perfiles en redes sociales de los últimos cinco años", dijo.

    Después de 22 partidos en la Bundesliga, el Werder Bremen marcha en la posición 19 de la tabla, en la posición 16, es decir, en este momento, el conjunto del Río Weser disputaría una promoción para evitar el descenso y el directivo señaló que las cuestiones deportivas también pueden influir en la planeación que se necesita para evitar la catástrofe en su equipo.

    Relacionados:
    SV Werder Bremen

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX