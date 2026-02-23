    Bayern Múnich

    Luis Díaz tiene en Bayern Múnich una cláusula para aprender alemán

    El delantero colombiano debe respetarla porque de no hacerlo puede recibir fuertes multas.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Luis Díaz luce su nueva playera para la temporada 2025-2026


    A Luis Díaz no le bastan los goles y asistencias en su estupenda campaña para tener contenta a la gente del Bayern Múnich y, según, el diario alemán Bild, tiene una estricta claúsula para aprender alemán.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Bundesliga

    Werder Bremen cancela gira que tenía programada en mayo en Estados Unidos
    1 mins

    Werder Bremen cancela gira que tenía programada en mayo en Estados Unidos

    Bundesliga
    Harry Kane llega a 500 goles en su carrera
    1 mins

    Harry Kane llega a 500 goles en su carrera

    Bundesliga
    Luis Díaz lanza su carrera musical para cerrar 2025 con todo y video
    1 mins

    Luis Díaz lanza su carrera musical para cerrar 2025 con todo y video

    Bundesliga
    Leyenda de Real Madrid con cinco Champions League llega a Alemania
    1 mins

    Leyenda de Real Madrid con cinco Champions League llega a Alemania

    Bundesliga
    Luis Díaz es presentado como refuerzo de su nuevo equipo en Alemania
    1 mins

    Luis Díaz es presentado como refuerzo de su nuevo equipo en Alemania

    Bundesliga
    Luis Díaz luce su nueva playera para la temporada 2025-2026
    1:34

    Luis Díaz luce su nueva playera para la temporada 2025-2026

    Bundesliga
    ¡Bombazo! Bellingham cambia de equipo para el Mundial de Clubes
    1:03

    ¡Bombazo! Bellingham cambia de equipo para el Mundial de Clubes

    Bundesliga
    Así despidieron los hinchas del Bayer Leverkusen a Xabi Alonso
    2 mins

    Así despidieron los hinchas del Bayer Leverkusen a Xabi Alonso

    Bundesliga
    ¡Impactante! Thomas Muller se despide del Bayern en festejo por el título
    1:22

    ¡Impactante! Thomas Muller se despide del Bayern en festejo por el título

    Bundesliga
    Muller se despide del Bayern en festejo por el título
    2 mins

    Muller se despide del Bayern en festejo por el título

    Bundesliga

    No, no es una opción, el asunto del idioma es obligatorio explica el diario en información recogida por Marca.

    Y pese a que el colombiano suma 19 goles y 15 asistencias en la campaña, debe demostrar progresos reales en el idioma germano.

    Así que no le queda de otra más que estudiar y eso lo hace en dos o tres clases a la semana del idioma. Bayern, luego le hace exámenes frecuentes y si las metas no son alcanzadas o no hay progresos, lo multa con una cantidad que puede ir entre cinco mil euros (5,903 dólares) a 50 mil (59 mil dólares).

    El mismo jugador ha reconocido a la prensa que lo más difícil desde su llegada en el verano del año pasado, ha sido idioma y que le es complicado.

    Hay que recordar que ya antes James Rodríguez también sufrió con el idioma por su pase por el club y también lo admitió, pero para la institución, recuerda Marca, es vital para recibir correctamente las instrucciones tácticas, el liderazgo al interior del equipo y para la relación con los seguidores.

    Video ¡Leyenda! Harry Kane llega a 500 goles en su carrera
    Relacionados:
    Bayern MúnichLuis Díaz

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX