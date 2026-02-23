Bayern Múnich Luis Díaz tiene en Bayern Múnich una cláusula para aprender alemán El delantero colombiano debe respetarla porque de no hacerlo puede recibir fuertes multas.

A Luis Díaz no le bastan los goles y asistencias en su estupenda campaña para tener contenta a la gente del Bayern Múnich y, según, el diario alemán Bild, tiene una estricta claúsula para aprender alemán.

No, no es una opción, el asunto del idioma es obligatorio explica el diario en información recogida por Marca.

Y pese a que el colombiano suma 19 goles y 15 asistencias en la campaña, debe demostrar progresos reales en el idioma germano.

Así que no le queda de otra más que estudiar y eso lo hace en dos o tres clases a la semana del idioma. Bayern, luego le hace exámenes frecuentes y si las metas no son alcanzadas o no hay progresos, lo multa con una cantidad que puede ir entre cinco mil euros (5,903 dólares) a 50 mil (59 mil dólares).

El mismo jugador ha reconocido a la prensa que lo más difícil desde su llegada en el verano del año pasado, ha sido idioma y que le es complicado.

Hay que recordar que ya antes James Rodríguez también sufrió con el idioma por su pase por el club y también lo admitió, pero para la institución, recuerda Marca, es vital para recibir correctamente las instrucciones tácticas, el liderazgo al interior del equipo y para la relación con los seguidores.