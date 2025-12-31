Bayern Múnich Luis Díaz lanza su carrera musical para cerrar 2025 con todo y video El año se cierra con una sorpresa para los aficionados al futbol mundial.

Video ¿Y el futbol? Ídolo mundial inicia 2026 con video que da de qué hablar

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, se volvió viral justo para acabar 2025 al lanzar oficialmente su carrera musical con una canción y hasta un videoclip.

Con una canción llamada "La Promesa", Luis Díaz cerró el 2025, y recibió 2026 de una forma muy peculiar, con colaboración de Juanda Irarte y Nelsen.

PUBLICIDAD

“Hoy cierro este 2025 agradeciendo. A Dios, por guiar cada paso, por darme fuerzas cuando el camino se volvió cuesta arriba”, escribió Luis Díaz en sus redes sociales al momento de dar a conocer también esta colaboración.

Además, Luis Díaz hizo un recuento personal y profesional en el videoclip de "La Promesa", que también ya está disponible, y en donde hizo un guiño a los equipos de su carrera.