1. FC Union Berlin Ella es Marie-Louise Eta, la primera DT mujer en dirigir en la Bundesliga La entrenadora alemana tendrá como objetivo lograr la permanencia en la primera división; le restan cinco partidos.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Marie-Louise Eta, la primera mujer en dirigir un club masculino en la Bundesliga

Marie-Louise Eta inscribió su nombre en la historia al ser la primera mujer nombrada para dirigir a un equipo en la Bundesliga varonil. Tras la salida de Steffen Baumgart, Unión Berlín decidió darle la confianza a ella, quien era la auxiliar técnica del equipo.

Eta tendrá ahora la encomienda de buscar la permanencia en la Primera División, un reto muy importante, pues al torneo le quedan solo cinco partidos. La posición en la tabla y los equipos que le restan por enfrentar hacen que el panorama se muestre alentador en busca de cumplir el objetivo.

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¿QUIÉN ES MARIE-LOUISE ETA, LA NUEVA DT DEL UNIÓN BERLÍN?

Marie-Louise Eta nació en 1991 en Dresden, Alemania y desde temprana edad destacó por su talento como futbolista. Fue así que a los 13 años firmó con el Turbine Postdam, uno de los clubes más destacados de la Frauen Budesliga (la liga femenil).

En su carrera ganó una Champions League, tres Bundesligas y un Mundial Sub 20. Las lesiones la obligaron a retirarse al los 27 años, pero eso no le impidió que su camino continuara en el futbol. Así se hizo entrenadora y poco a poco a ido rompiendo barreras.

En la temporada 2023-24 se convirtió en asistente técnica en el Unión Berlín varonil, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese puesto. En enero de 2024 fue la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en la Bundesliga al sustituir al entrenador de entonces, quien fue expulsado.