Álvaro Saborío defiende a Keylor Navas en el 'caso Pinto'

Álvaro Saborío rindió su declaración como testigo de Keylor Navas, Celso Borges y Bryan Ruíz en el juicio que se lleva en torno a las acusaciones sobre dichos jugadores quienes fueron señalados de amenazar a Eduardo Li, quien fuera presidente de la federación costarricense, de perder partidos de manera intencional si no destituían a Jorge Luis Pinto, algo que el delantero de 38 años descartó rotundamente.

"La reunión fue el día después de que llegamos en el proyecto Gol a la par del salón donde se come. Se conversaron temas de la alegría del mundial y el tema Pinto. Se conversó de qué nos parecía la continuidad de él y le dimos nuestro parecer. Todos hablamos en la reunión. No se dijo que iban a perder partidos".

El atacante reconoció que él sí comentó a los directivos que la relación entre el equipo y el estratega no era buena, por lo que consideraba que sería complicado trabajar con él, no obstante, aseguró que Navas no hizo nada de lo que se ha mencionado.

"Nadie dijo nada de eso. Nadie golpeó la mesa. Navas no golpeó la mesa. Con Pinto teníamos una relación respetuosa. Le dije (a Eduardo Li) que la relación estaba dañada y que nos iba a costar seguir con ese ambiente. No me parecía lo más conveniente que siguiera Pinto", explicó el futbolista.

Finalmente, el jugador señaló que lo único que hicieron en esa reunión fue dar su opinión sobre la actualidad del equipo, pues aseguró que eran los directivos quienes tendrían que tomar decisiones.

"Los jugadores pueden dar un punto de vista, pero son los dirigentes los que quitan o ponen un técnico. No me parecía lo más conveniente, cada uno dijo su punto de vista y era respetable lo que cada uno decía, no sé si a ellos les pareció bien o mal lo que yo dije", sentenció durante su comparecencia que duró cerca de una hora.