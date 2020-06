Alfredo Tame | Pláticas entre 40 y 20: cómo aumentar la competencia

“Sí, pero la verdad ya no sé qué tanto interés hay, ya viste lo que pasó en Alemania, en dos semanas se resolvió la Liga”, dijo Bruno con una combinación de molestia y tristeza.

España: en los últimos 16 años, solo un campeón diferente al Real Madrid o Barcelona (ATM 2013-2014, en el último juego vs. Barcelona)

El interés en las ligas locales europeas se han centrado en los puestos europeos; qué equipos podrán tener acceso a la Champions o a la Europa League, pero no al campeonato local.

Aquí sin duda, entra el activo más importante para que esto suceda o no: dinero.

Se ha buscado poner el “fair play” financiero, pero se ha encontrado la manera de darle vuelta al tema, si bien han caído ya equipos en este problema (el Manchester City este año) al final es un tema de sumas y restas: no gastar más de lo que ingresan y si ingresan mucho por diversos factores podrán seguir gastando mucho, por lo que el candado no es el más eficiente.

Poner un tope salarial no es viable por varias razones, pero principalmente por la diferencia de recaudación fiscal que tiene cada país y porque sin duda se perdería mucho auge si en un equipo solo pudiera haber una o dos estrellas mundiales.

Los inversionistas para el futbol cada vez escasean más en el mundo y de igual manera si alguien decidiera invertir en algún equipo no top de cualquier liga, tardarían años en poderlo armar y hacerlo competitivo.

En nuestra Liga MX, si bien la competitividad no es el principal problema, la pérdida de credibilidad es uno de ellas, esto porque se está buscando limpiar, poner en orden muchas cosas que se dejaron de atender y que ahora se busca poner cimientos de nuevo y esto desde luego genera movimientos conocidos como “agitar el avispero” o “abrir cloacas”, lo cual tomará tiempo a los directivos de la FMF y Liga MX poder poner en orden tantas cosas.

Pero la tarea de hacerla atractiva, competitiva, que el aficionado vea los partidos no sólo de su equipo, que no solo la Liguilla sea un imán importante, que si por un tiempo no habrá aficionados en el estadio, todo esto sumado a hacer que 18 equipos sin posibilidad de descenso y sin haber nuevos invitados a la fiesta, haya competencia y competitividad cada fin de semana.