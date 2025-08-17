América mantuvo el invicto al derrotar a Pumas en la Jornada 7 del Apertura 2025 de Liga MX Femenil.

Las Águilas comenzaron dominando el balón y metieron en aprietos a las Pumas, pero no sería hasta el minuto 10 que lograrían su objetivo.

La insistencia de América tuvo su recompensa cuando un despeje a medias quedó a los pies de Kiana Palacios, quien en dos tiempos se acomodó a la zurda para mandar el esférico cerca del travesaño y así marcar el 0-1 más que merecido.

El sol y la intensidad en la cancha provocaron que bajaran las revoluciones en ambos lados de la cancha y el primer tiempo se fue con la mínima ventaja para las visitantes.

Los primeros cinco minutos del segundo tiempo fueron una histora distinta. Pumas ajustó en el mediocampo y en dos minutos, Ana Mendoza sorprendió a toda Ciudad Universitaria con un golazo de media cancha para el 1-1.

La motivación se apoderó de Pumas, pues en dos minutos armó una gran jugada de conjunto y Ribeiro entró al área para rematar abajo y pegado al poste para concretar la voltereta de las universitarias.

Pero los errores terminarían costando a las del Pedregal a la mitad de la segunda parte. América empataría de nuevo con un penal polémico que Irene Guerrero se encargó de ejecutar para el 2-2.