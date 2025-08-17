    Liga MX Femenil

    Resumen Pumas vs. América: Goles y resultado partido Jornada 7 Liga MX Femenil

    Las Águilas sufrieron, pero mantuvieron el invicto gracias a un penal polémico y un error del rival.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Otro PENAL y América remonta! Camberos puso el 2-3 con carácter

    América mantuvo el invicto al derrotar a Pumas en la Jornada 7 del Apertura 2025 de Liga MX Femenil.

    Las Águilas comenzaron dominando el balón y metieron en aprietos a las Pumas, pero no sería hasta el minuto 10 que lograrían su objetivo.

    La insistencia de América tuvo su recompensa cuando un despeje a medias quedó a los pies de Kiana Palacios, quien en dos tiempos se acomodó a la zurda para mandar el esférico cerca del travesaño y así marcar el 0-1 más que merecido.

    El sol y la intensidad en la cancha provocaron que bajaran las revoluciones en ambos lados de la cancha y el primer tiempo se fue con la mínima ventaja para las visitantes.

    Los primeros cinco minutos del segundo tiempo fueron una histora distinta. Pumas ajustó en el mediocampo y en dos minutos, Ana Mendoza sorprendió a toda Ciudad Universitaria con un golazo de media cancha para el 1-1.

    La motivación se apoderó de Pumas, pues en dos minutos armó una gran jugada de conjunto y Ribeiro entró al área para rematar abajo y pegado al poste para concretar la voltereta de las universitarias.

    Pero los errores terminarían costando a las del Pedregal a la mitad de la segunda parte. América empataría de nuevo con un penal polémico que Irene Guerrero se encargó de ejecutar para el 2-2.

    El cansancio, la presión y la desconcentración de la defensa auriazul se manifestó nuevamente minutos después con el claro jalón sobre Camberos en el área que la árbitra no tardó en sancionar y la delantera no perdonó para clavar el 2-3 definitivo.

