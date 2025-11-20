Horario y dónde ver la final de ida entre América y Tigres de Liga MX Femenil

Video Así puede ver el América vs. Tigres, final de ida de la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil está llegando a su fin, América y Tigres disputarán el partido de ida de la Gran Final del Apertura 2025, en el que las Águilas buscarán su tercer título y las Amazonas su séptima corona.

América dejó en el camino a Chivas, las volvió a eliminar en la ronda de semifinales, en esta ocasión por marcador global de 4-0, en el encuentro de vuelta, los errores de la portera Rojiblanca fueron claves.

Tigres por su parte, terminó con la esperanza de Cruz Azul de jugar su primera final desde la creación de la liga, el marcador global de esta llave fue de 3-2 para las de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Entre estas dos escuadras hay una historia importante de enfrentamientos en finales de la Liga MX Femenil, pero Tigres tiene ventaja ya que ha vencido al América en dos de las tres veces que se han enfrentado.

Horario y dónde ver la final de ida entre América y Tigres