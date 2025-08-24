Video ¡Asistencia de fantasía! Barcelona no perdona y anota el 2-0

Barcelona Femenil derrotó 2-1 al América Femenil para cerrar su gira amistosa por México con dos triunfos en tres días.

Las catalanas tuvieron más tiempo el balón durante todo el partido, pero sobre todo en la primera parte, donde dictaron el ritmo y tocaron con paciencia el balón ante unas Águilas intensas en el marcaje.

La arquera americanista Sandra Paños estuvo muy ocupada ante los constantes ataques blaugrana, que si bien llegaron con cierta facilidad pecaron a la hora de la definición.

Claudia Pina fue una de las más activas al frente y tuvo que esperar hasta su cuarto intento para poder vulnerar la portería de América.

El gol inaugural de Barcelona comenzó con una gran salida desde medio campo y varios toques de balón hasta que finalmente Pina disparó den dos tiempos en los linderos de la media luna para mandar el esférico pegado al poste a minutos del descanso.

Para el segundo tiempo, Barcelona realizó varios cambios para dar descanso a sus estrellas titulares ante el azote del clima y la gira amistosa en México.

En apenas 10 minutos, las catalanas habían encontrado el segundo gol, pero una polémica decisión arbitral evitó que así fuera. La repitición mostró que la jugadora blaugrana estaba habilitada.