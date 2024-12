Los movimientos en América no cesan, de cara al Torneo Clausura 2025 de la Liga MX Femenil, ya se anunciaron las bajas y ahora comienzan con sus refuerzos para encarar la competencia.

Durante su primera etapa con las Águilas, Renatta Cota, a pesar de ser parte del equipo que se consagró campeón en el Clausura 2023, no pudo tener participación en el primer equipo, figurando solamente en los Sub 17 y Sub 18, por lo que para el siguiente torneo se dio su salida al León.