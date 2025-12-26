    Liga MX Femenil

    Mercedes Roa revela duro diagnóstico tras agresión sufrida en Marsella

    La futbolista mexicana detalló en redes sociales las lesiones que enfrenta y el impacto que tendrán en su actividad deportiva.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Video Mercedes Roa confirma graves consecuencia tras incidente en Francia

    La futbolista e influencer mexicana Mercedes Roa publicó en sus redes sociales una actualización sobre el incidente que sufrió en Marsella, Francia, y las consecuencias médicas que enfrenta tras la agresión.

    En su mensaje, la jugadora de la Kings League confirmó que fue diagnosticada con una ruptura de menisco, además de otras complicaciones en la rodilla, lesiones que hoy limitan su actividad deportiva.

    Roa relató que la agresión ocurrió el lunes 8 de diciembre, cuando se encontraba en el centro de Marsella para asistir al partido de la Liga Universe en el Estadio Velódromo. De acuerdo con lo que ella misma explicó, intervino al observar que una amiga estaba siendo atacada por varias personas y, durante el altercado, resultó lesionada. En un primer momento, fue atendida por bomberos y las heridas fueron consideradas leves.

    Sin embargo, la futbolista explicó que el dolor persistió durante los días posteriores, lo que la llevó a realizarse nuevos estudios médicos. “ Desde entonces el dolor no paró y fue aumentando”, señaló al detallar que una resonancia magnética reveló la ruptura del menisco medial, inflamación y bursitis patelar traumática.

    En la misma publicación, Roa indicó que la agresión también afectó una lesión previa en su tobillo izquierdo, debilitando ligamentos y músculos de la pierna.

    Actualmente, explicó que no puede practicar deportes de impacto como futbol o correr y que seguirá un tratamiento con medicamentos y fisioterapia, dejando la cirugía como última alternativa, a corto plazo.

    Liga MX Femenil

