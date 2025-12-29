Liga MX Femenil América Femenil hace oficial la incorporación de la brasileña Isa Haas Las Águilas anunciaron la contratación de la defensa campeona de la Copa América.

Por: Alonso Ramírez

Video ¡Fichaje bomba! La joya brasileña que llega al Futbol Mexicano

América Femenil se encuentra en el armado del plantel para encarar el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y dio a conocer un fichaje espectacular para su escuadra.

Se trata de la brasileña Isa Haas, quien se desempeña como zaguera y que fue campeona de la Copa América con la Selección Brasil en la más reciente edición del torneo.

Así lo dieron a conocer las redes sociales de Club América, donde se ve a la jugadora con la playera del equipo, “¡Bienvenida al Club América, Isa Haas!”, escribieron en la publicación.

Isa Haas proveniente del Cruzeiro se unirá a su compatriota en las Águilas en el Futbol Mexicano, Priscila da Silva.

A través de un video en el que participó la misma Priscila se informó la incorporación de la nueva defensa del conjunto de Coapa para la siguiente temporada.

América iniciará su camino en el Clausura 2026 ante Santos en la fecha inaugural del torneo, después enfrentarán a Tijuana, ambos juegos en calidad de visitante, su presentación como locales se dará hasta la jornada 3 cuando reciban a Necaxa.