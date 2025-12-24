Liga MX Femenil Tatiana Flores causa alboroto en redes sociales al ser captada así La futbolista de Tigres dio de qué hablar justo antes de la celebración de Navidad.

Video ¡Hay video! Tatiana Flores causa emociones fuertes en redes al ser captada así

Tatiana Flores, futbolista de Tigres Femenil, dio de qué hablar después de ser captada en un video especial junto con su novio, Leonardo Leal y las redes sociales estallaron.

Leal y Flores, captados ya en diferentes ocasiones en citas románticas, recientemente formalizaron su relación después de unos preparativos especiales que el propio Leonardo se encargó de hacer.

Un vuelo en helicóptero por distintos puntos de la Zona Metropolitana de Monterrey, incluyendo el Estadio Universitario de la UANL, mariachi y un menú especial formaron parte del itinerario del plan de Leal para pedirle a Tatiana Flores que fuera su novia.

La futbolista de Tigres no dudó en aceptar la propuesta y, ante esto, los comentarios estallaron en redes sociales en el video que resumió el día especial que se volvió viral.