    Liga MX Femenil

    Tatiana Flores causa alboroto en redes sociales al ser captada así

    La futbolista de Tigres dio de qué hablar justo antes de la celebración de Navidad.

    Por:Fernando Vázquez
    Tatiana Flores, futbolista de Tigres Femenil, dio de qué hablar después de ser captada en un video especial junto con su novio, Leonardo Leal y las redes sociales estallaron.

    Liga MX Femenil

    Leal y Flores, captados ya en diferentes ocasiones en citas románticas, recientemente formalizaron su relación después de unos preparativos especiales que el propio Leonardo se encargó de hacer.

    Un vuelo en helicóptero por distintos puntos de la Zona Metropolitana de Monterrey, incluyendo el Estadio Universitario de la UANL, mariachi y un menú especial formaron parte del itinerario del plan de Leal para pedirle a Tatiana Flores que fuera su novia.

    La futbolista de Tigres no dudó en aceptar la propuesta y, ante esto, los comentarios estallaron en redes sociales en el video que resumió el día especial que se volvió viral.

    Leonardo Cantú, quien es de Monterrey, es representante de charrería, además de que también es influencer. Mientras tanto, Tatiana Flores recientemente festejó con un nuevo título de Tigres Femenil.

