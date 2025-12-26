    Liga MX Femenil

    Alison González y Cecilia Santiago anuncian compromiso y se asoma boda en Tigres Femenil

    La jugadora entregó el anillo de compromiso y la portera dio el sí por lo que se avecina boda tras conseguir el título de la Liga MX Femenil Apertura 2025.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Se avecina boda entre jugadoras de Tigres Femenil

    Luego de conseguir un título en la Liga MX Femenil Apertura 2025, al interior de Tigres Femenil se avecina boda, luego de que la delantera de 23 años de edad Alison González entrega el anillo de compromiso a su pareja, la portera Cecilia Santiago de 31 años de edad.

    “Muchísimas cosas ocurren a lo largo de la vida, pero son pocas las que realmente logran quedarse grabadas en el corazón, esas que tocan el alma y jamás se olvidan”, escribió Alison González en su cuenta personal de Instagram.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX Femenil

    Mercedes Roa revela duro diagnóstico tras agresión sufrida en Marsella
    1 mins

    Mercedes Roa revela duro diagnóstico tras agresión sufrida en Marsella

    Liga MX Femenil
    Tatiana Flores causa alboroto en redes sociales al ser captada así
    1 mins

    Tatiana Flores causa alboroto en redes sociales al ser captada así

    Liga MX Femenil
    Premios The Best: Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta de la FIFA 2025
    2 mins

    Premios The Best: Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta de la FIFA 2025

    Liga MX Femenil
    Este es el calendario de la Liga MX Femenil Clausura 2026
    1 mins

    Este es el calendario de la Liga MX Femenil Clausura 2026

    Liga MX Femenil
    Tomen nota que el calendario de la Liga MX Femenil Clausura 2026 es revelado
    1:23

    Tomen nota que el calendario de la Liga MX Femenil Clausura 2026 es revelado

    Liga MX Femenil
    ¡Es fuera de la CDMX! Cruz Azul anuncia nuevo estadio para el 2026
    1:15

    ¡Es fuera de la CDMX! Cruz Azul anuncia nuevo estadio para el 2026

    Liga MX Femenil
    Cruz Azul anuncia nuevo estadio para el 2026 fuera de CDMX
    1 mins

    Cruz Azul anuncia nuevo estadio para el 2026 fuera de CDMX

    Liga MX Femenil
    Una exfigura de América sorprende y ficha con Chivas
    1 mins

    Una exfigura de América sorprende y ficha con Chivas

    Liga MX Femenil
    Tras fracaso, América anuncia dura baja por lesión para el Clausura 2026
    2:05

    Tras fracaso, América anuncia dura baja por lesión para el Clausura 2026

    Liga MX Femenil
    América anuncia grave lesión y dura baja para el Torneo Clausura 2026
    1 mins

    América anuncia grave lesión y dura baja para el Torneo Clausura 2026

    Liga MX Femenil

    “Y, entre todas esas cosas, lo único que realmente quiero es quedarme contigo, no solo en esta vida, sino en todas las que nos toque vivir. Porque lo que compartimos trasciende el tiempo, y cada momento contigo se queda eterno”, añadió la goleadora mexicana.

    De inmediato varias jugadores comenzaron a enviar sus felicitaciones a través de los comentarios de la publicación, tal es el caso de la exportera felinaMariangela Medina, así como las actuales jugadoras Geta Espinoza, Sabrina Enciso, Jana Gutiérrez, Lizbeth Ovalle, Jana Gutiérrez, Belén Cruz, entre otras jugadoras de la Liga MX Femenil.

    El anuncio se hizo a través de un emotivo video en el que se ve a Alison González preparar una cena romántica donde declaró su amor y compromiso a Ceci Santiago, a quien le entregó el anillo para una pronta boda. También compartió fotografías en las que ambas jugadoras se muestras felices.

    Cecilia Santiago ha sido seleccionada mexicana y es la guardameta titular de Tigres Femenil, mientras que Alison González no juega desde enero pasado debido a una fuerte lesión que le apartó de las canchas, pues sufrió un ruptura completa del ligamento cruzado anterior en una rodilla.

    Relacionados:
    Liga MX FemenilTigres Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX