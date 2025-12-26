Liga MX Femenil Alison González y Cecilia Santiago anuncian compromiso y se asoma boda en Tigres Femenil La jugadora entregó el anillo de compromiso y la portera dio el sí por lo que se avecina boda tras conseguir el título de la Liga MX Femenil Apertura 2025.

Video Se avecina boda entre jugadoras de Tigres Femenil

Luego de conseguir un título en la Liga MX Femenil Apertura 2025, al interior de Tigres Femenil se avecina boda, luego de que la delantera de 23 años de edad Alison González entrega el anillo de compromiso a su pareja, la portera Cecilia Santiago de 31 años de edad.

“Muchísimas cosas ocurren a lo largo de la vida, pero son pocas las que realmente logran quedarse grabadas en el corazón, esas que tocan el alma y jamás se olvidan”, escribió Alison González en su cuenta personal de Instagram.

“Y, entre todas esas cosas, lo único que realmente quiero es quedarme contigo, no solo en esta vida, sino en todas las que nos toque vivir. Porque lo que compartimos trasciende el tiempo, y cada momento contigo se queda eterno”, añadió la goleadora mexicana.

De inmediato varias jugadores comenzaron a enviar sus felicitaciones a través de los comentarios de la publicación, tal es el caso de la exportera felinaMariangela Medina, así como las actuales jugadoras Geta Espinoza, Sabrina Enciso, Jana Gutiérrez, Lizbeth Ovalle, Jana Gutiérrez, Belén Cruz, entre otras jugadoras de la Liga MX Femenil.

El anuncio se hizo a través de un emotivo video en el que se ve a Alison González preparar una cena romántica donde declaró su amor y compromiso a Ceci Santiago, a quien le entregó el anillo para una pronta boda. También compartió fotografías en las que ambas jugadoras se muestras felices.