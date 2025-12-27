Cristina Ferral deja Tigres y ficha con Chivas para el Clausura 2026
El Rebaño hizo oficial la llegada de la defensa multicampeona de Liga MX Femenil y con experiencia en Europa.
Bombazo en la Liga MX Femenil para el Torneo Clausura 2026. Chivas anunció el fichaje de Cristina Ferral, quien viene de ser multicampeona en Tigres.
La defensa mexicana de 32 años se une al Rebaño tras jugar los últimos siete años y medio -del Apertura 2018 al 2025- en Tigres donde ganó seis Liga MX Femenil.
“Hola Chivahermanos, ya estoy aquí en Guadalajara. Estoy muy contenta de poder jugar con el equipo más mexicano y espero conocerlos pronto”, declaró la futbolista en un video que publicó el Rebaño en sus redes sociales.
👋 ¡@cristinaferral les manda saludos, ChivaHermanos! 🐐 pic.twitter.com/1r5PaCR4Wu— Chivas Femenil (@ChivasFemenil) December 28, 2025
Cristina Ferral se formó en el futbol universitario mexicano (Borregos del ITESM) y posteriormente emigró a Estados Unidos para estudiar y jugar en la Universidad del Sur de Florida.
Entre 2017 y 2018 jugó en Francia con el Olympique de Marsella, uno de los equipos más reconocidos del futbol femenil en Europa.
Cristina Ferral también ha sido seleccionada mexicana en varias ocasiones.
La defensa central registra 287 partidos en la Liga MX Femenil con más de 23 mil minutos jugados y un saldo de seis goles y 11 asistencias.
Chivas, dirigido por el español Antonio Contreras, buscará ser protagonista en la Liga MX Femenil después de que fuera eliminado por América en las Semifinales del Apertura 2025 por marcador global de 4-0.