    Liga MX Femenil

    Cristina Ferral deja Tigres y ficha con Chivas para el Clausura 2026

    El Rebaño hizo oficial la llegada de la defensa multicampeona de Liga MX Femenil y con experiencia en Europa.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Bombazo! Chivas se refuerza con figura histórica de Tigres

    Bombazo en la Liga MX Femenil para el Torneo Clausura 2026. Chivas anunció el fichaje de Cristina Ferral, quien viene de ser multicampeona en Tigres.

    La defensa mexicana de 32 años se une al Rebaño tras jugar los últimos siete años y medio -del Apertura 2018 al 2025- en Tigres donde ganó seis Liga MX Femenil.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX Femenil

    Alison González y Cecilia Santiago anuncian compromiso y se asoma boda en Tigres Femenil
    1 mins

    Alison González y Cecilia Santiago anuncian compromiso y se asoma boda en Tigres Femenil

    Liga MX Femenil
    Mercedes Roa revela duro diagnóstico tras agresión sufrida en Marsella
    1 mins

    Mercedes Roa revela duro diagnóstico tras agresión sufrida en Marsella

    Liga MX Femenil
    Tatiana Flores causa alboroto en redes sociales al ser captada así
    1 mins

    Tatiana Flores causa alboroto en redes sociales al ser captada así

    Liga MX Femenil
    Premios The Best: Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta de la FIFA 2025
    2 mins

    Premios The Best: Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta de la FIFA 2025

    Liga MX Femenil
    Este es el calendario de la Liga MX Femenil Clausura 2026
    1 mins

    Este es el calendario de la Liga MX Femenil Clausura 2026

    Liga MX Femenil
    Tomen nota que el calendario de la Liga MX Femenil Clausura 2026 es revelado
    1:23

    Tomen nota que el calendario de la Liga MX Femenil Clausura 2026 es revelado

    Liga MX Femenil
    ¡Es fuera de la CDMX! Cruz Azul anuncia nuevo estadio para el 2026
    1:15

    ¡Es fuera de la CDMX! Cruz Azul anuncia nuevo estadio para el 2026

    Liga MX Femenil
    Cruz Azul anuncia nuevo estadio para el 2026 fuera de CDMX
    1 mins

    Cruz Azul anuncia nuevo estadio para el 2026 fuera de CDMX

    Liga MX Femenil
    Una exfigura de América sorprende y ficha con Chivas
    1 mins

    Una exfigura de América sorprende y ficha con Chivas

    Liga MX Femenil
    Tras fracaso, América anuncia dura baja por lesión para el Clausura 2026
    2:05

    Tras fracaso, América anuncia dura baja por lesión para el Clausura 2026

    Liga MX Femenil

    “Hola Chivahermanos, ya estoy aquí en Guadalajara. Estoy muy contenta de poder jugar con el equipo más mexicano y espero conocerlos pronto”, declaró la futbolista en un video que publicó el Rebaño en sus redes sociales.

    Cristina Ferral se formó en el futbol universitario mexicano (Borregos del ITESM) y posteriormente emigró a Estados Unidos para estudiar y jugar en la Universidad del Sur de Florida.

    Entre 2017 y 2018 jugó en Francia con el Olympique de Marsella, uno de los equipos más reconocidos del futbol femenil en Europa.

    Cristina Ferral también ha sido seleccionada mexicana en varias ocasiones.

    La defensa central registra 287 partidos en la Liga MX Femenil con más de 23 mil minutos jugados y un saldo de seis goles y 11 asistencias.

    Chivas, dirigido por el español Antonio Contreras, buscará ser protagonista en la Liga MX Femenil después de que fuera eliminado por América en las Semifinales del Apertura 2025 por marcador global de 4-0.

    Relacionados:
    Liga MX FemenilCristina Ferral

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX