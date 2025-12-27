Liga MX Femenil Cristina Ferral deja Tigres y ficha con Chivas para el Clausura 2026 El Rebaño hizo oficial la llegada de la defensa multicampeona de Liga MX Femenil y con experiencia en Europa.

Video ¡Bombazo! Chivas se refuerza con figura histórica de Tigres

Bombazo en la Liga MX Femenil para el Torneo Clausura 2026. Chivas anunció el fichaje de Cristina Ferral, quien viene de ser multicampeona en Tigres.

La defensa mexicana de 32 años se une al Rebaño tras jugar los últimos siete años y medio -del Apertura 2018 al 2025- en Tigres donde ganó seis Liga MX Femenil.

PUBLICIDAD

“Hola Chivahermanos, ya estoy aquí en Guadalajara. Estoy muy contenta de poder jugar con el equipo más mexicano y espero conocerlos pronto”, declaró la futbolista en un video que publicó el Rebaño en sus redes sociales.

Cristina Ferral se formó en el futbol universitario mexicano (Borregos del ITESM) y posteriormente emigró a Estados Unidos para estudiar y jugar en la Universidad del Sur de Florida.

Entre 2017 y 2018 jugó en Francia con el Olympique de Marsella, uno de los equipos más reconocidos del futbol femenil en Europa.

Cristina Ferral también ha sido seleccionada mexicana en varias ocasiones.

La defensa central registra 287 partidos en la Liga MX Femenil con más de 23 mil minutos jugados y un saldo de seis goles y 11 asistencias.