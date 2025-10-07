Video Resumen | América le da la vuelta a Rayadas en Monterrey

Rayadas recibió al América en la cancha del Estadio Gigante de Acero en partido correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil en la búsqueda de resurgir y no alejarse de zona de Liguilla.

El encuentro fue parejo, con mucha lucha en medio campo y con poca claridad en la zona ofensiva de cada una de las áreas, algunos chispazos individuales marcaron el primer lapso.

Hasta que un rebote le cayó a Daniela Monroy que se sumó al ataque de Monterrey, enganchó al centro y con un derechazo implacable venció a Sandra Paños para abrir el marcador antes de finalizar los primeros 45 minutos.

En el complemento se abrió el juego, las Águilas con la urgencia del empate y la posible remontada, mientras que Rayadas esperaron para liquidar en un contragolpe.

La polémica llegó cuando la silbante central pitó una falta fuera del área como penalti sobre Lucía García, la misma delantera española cobró, pero Sandra Paños detuvo en el tiro en la línea sobre su costado derecho.

Minutos más tarde, las locales festejaron el trallazo de Lourdes Bosch, pero la abanderada le señaló un fuera de juego y el gol no subió al marcador.

Nada parecía salirle bien al América, pero apareció Scarlett Camberos para cambiarle la cara al América con un soberbio gol que dejó a todos helados en el estadio.

Con ese ánimo renovado tras el empate, las Águilas no bajaron los brazos y en una jugada apretada contra la línea de fondo, Kiana Palacios mandó la diagonal retrasada, la arquera dejó vivo el balón e Irene Guerrero llegó para empujar el balón a las redes y concretar la remontada.