Nailea Vidrio denuncia acoso de un fan contra su compañera en León Selena Castillo

“Estoy súper decepcionada porque estaba en el Estadio León apoyando a mi club, a mis compañeros, y un fan acosó a mi amiga Selena (Castillo). No puede ser que no se hiciera nada al respecto, es impresionante. Estoy decepcionada con los fanáticos, era un fan nuestro supuestamente. Estoy enojada, no sé ni qué decir ya. No es cosa de ahorita, ha pasado siempre”, dijo la hija del exjugador y exseleccionado mexicano Manuel Vidrio.