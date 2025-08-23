Video Resumen | Barcelona se lleva el partido ante la Liga MX Femenil

En el marco de la despedida de Jacqueline Ovalle de la Liga MX Femenil, se llevó a cabo el Duelo de Estrellas entre una selección de jugadoras de la liga y el Barcelona Femenil en la cancha del Estadio Universitario.

El clima hizo de las suyas en Nuevo León, una tormenta eléctrica retrasó el inicio del juego, pero la gran afición aguantó y se quedó para presenciar el encuentro.

Las acciones no quedaron a deber, postes, buenas jugadas y dos goles en el primer tiempo levantaron al respetable de sus asientos.

El marcador lo abrió la Liga MX Femenil por conducto de Stephanie Ribeiro que cerró la pinza dentro del área y que definió de taquito.

Poco duró el gusto porque Barcelona reaccionó y provocó el autogol de Deneisha Blackwood, quien, en el afán de despejar el balón tras un centro peligroso, terminó metiendo el esférico en su propia portería.

La malo de esta primera mitad fue la lesión de Charlyn Corral, quien salió con un corte en la cabeza producto de una patada accidental cuando disputaba el balón con una rival del Barcelona.

En la segunda mitad se vino la despedida de Jacqueline Ovalle y el público del Universitario se le rindió con aplausos y ovaciones.

Tras ese emotivo momento, Aitana Bonmatí le dio la vuelta a la pizarra con un derechazo preciso a la base del poste, lejos del alcance de Blanca Félix.

Cerca del final, Irene Guerrero se mandó un golazo de otro partido, la española le pegó desde el vértice del área grande y la puso lejos de la portera de Barcelona que se quedó parada viendo el viaje del balón.

El juego se definió en penaltis y la portera Cata le detuvo el disparo a Caro Jaramillo, mientras que Sarahí Ceceña voló el tiro por encima del arco, las Culés hicieron lo suyo y marcaron en todos sus intentos para dejar el marcador en 4-3 a su favor.