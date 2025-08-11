    Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil da sanción histórica a Miah Zuazua y Natividad Martínez por pelea

    Las futbolistas de Bravas y Xolas se enfrascaron a golpes en pleno partido del Apertura 2025.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Última hora: Duro castigo a jugadoras que se pelearon en partido de Liga MX

    La Liga MX Femenil vivió una pelea entre dos jugadoras el pasado viernes en el partido de FC Juárez vs. Tijuana, en actividad de la 5 en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

    Todo sucedió entre las futbolistas Miah Zuazua y Natividad Martínez que se enfrascaron casi a golpes y con jalón de cabellos en el campo del recinto de la ciudad fronteriza.

    PUBLICIDAD

    Este lunes la Comisión Disciplinaria reveló la enérgica y dura sanción que han recibido ambas jugadores por su accionar el pasado 8 de agosto.

    A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que tanto Miah Zuazua y Natividad Martínez fueron castigadas con cuatro partidos de suspensión.

    Ambas futbolistas no verán acción hasta la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Miah con Juárez se perderá los duelos ante León, Toluca, Mazatlán y Rayadas.

    Natividad Martínez, por su parte, no verá actividad contra Tigres, Atlético de San Luis, Pumas y Necaxa.

    Más sobre Liga MX Femenil

    10:59
    Resumen | León perdona a Toluca y sale con la derrota en el Nemesio Diez

    Resumen | León perdona a Toluca y sale con la derrota en el Nemesio Diez

    1:30
    ¡Golazo de Toluca! Nos ponemos de pie con el gol de Le Sommer

    ¡Golazo de Toluca! Nos ponemos de pie con el gol de Le Sommer

    1:20
    ¡Golazo de Montse Saldívar! Tremenda joyita de gol que regala la jugadora

    ¡Golazo de Montse Saldívar! Tremenda joyita de gol que regala la jugadora

    10:38
    Resumen | América sigue con paso perfecto en la Liga MX Femenil

    Resumen | América sigue con paso perfecto en la Liga MX Femenil

    1:23
    ¡Llegó el tercero de las Águilas! Kim Rodríguez impacta de cabeza

    ¡Llegó el tercero de las Águilas! Kim Rodríguez impacta de cabeza

    Relacionados:
    Liga MX Femenil