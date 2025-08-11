Video Última hora: Duro castigo a jugadoras que se pelearon en partido de Liga MX

La Liga MX Femenil vivió una pelea entre dos jugadoras el pasado viernes en el partido de FC Juárez vs. Tijuana, en actividad de la 5 en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Todo sucedió entre las futbolistas Miah Zuazua y Natividad Martínez que se enfrascaron casi a golpes y con jalón de cabellos en el campo del recinto de la ciudad fronteriza.

PUBLICIDAD

Este lunes la Comisión Disciplinaria reveló la enérgica y dura sanción que han recibido ambas jugadores por su accionar el pasado 8 de agosto.

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que tanto Miah Zuazua y Natividad Martínez fueron castigadas con cuatro partidos de suspensión.

Ambas futbolistas no verán acción hasta la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Miah con Juárez se perderá los duelos ante León, Toluca, Mazatlán y Rayadas.