Así reaccionaron Juárez y Xolos a la pelea a golpes en Liga MX Femenil

Video Llegan a los golpes en Liga MX Femenil y ¡así reaccionan Juárez y Xolos!

Momentos de tensión se vivieron en la Liga MX Femenil la noche de este viernes luego de que las futbolistas Miah Zuazua y Natividad Martínez llegaran a los golpes en el partido de la Jornada 5 que disputaron FC Juárez y Xolos.

Cerca del minuto 20 del partido ambas jugadoras disputaban el balón, pero los ánimos se calentaron por un codazo de Zuazua en el rostro de Martínez.

PUBLICIDAD

Las futbolistas se hicieron de palabras y de inmediato comenzaron los empujones, golpes y jalones de cabello hasta que ambas terminaron en el césped del Estadio Olímpico Benito Juárez.

La árbitra Erika González y las compañeras de ambas jugadoras intentaron separarlas, pero fallaron en el intento y la pelea se prolongó varios segundos.

Una vez que se calmaron los ánimos, la árbitra expulsó a Miah Zuazua y Natividad Martínez por su conducta antideportiva; hasta el momento la Liga MX Femenil no se ha pronunciado al respecto para determinar por cuántos partidos serán sancionadas.

Juárez y Xolos se pronuncian a la trifulca en Liga MX Femenil

Óscar Fernández, técnico de las Bravas, reveló que Miah Zuazua le pidió perdón por dejar a su equipo con una jugadora menos.

“Con Miah hablé justo cuando llegaba, me pidió disculpas, no he visto la acción, no he visto nada, en tele solo ese momento, ella me pidió disculpas porque al final nos deja con 10“.

Por su parte, Juan Romo, entrenador de Xolos Femenil, lamentó la expulsión de Natividad Martínez y consideró que su ausencia se vio reflejada en la derrota que sufrieron por 2-0.

“Obviamente Natividad Martínez para nosotros es una jugadora diferente en la recuperación de la pelota y es difícil suplirla, entonces, sí siento que nos afectó... yo creo que a los dos equipos nos afectó, pero siento que nos vimos un poquito más afectado nosotros”.

FC Juárez terminó ganando el encuentro por 2-0 gracias a los goles de Liliana Mercado (33’) y Jasmine Casárez (36’) minutos después de que se llevara a cabo la trifulca.