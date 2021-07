Este fichaje se ha sumado a la lista que reforzara la escuadra del nuevo Director Técnico del América Femenil , Craig Harrington. A la escuadra capitalina le faltaba una atacante y anteriormente, ya habían confirmado el refuerzo de la ex del Toluca, Natalia Mauleón, no obstante, la directiva de las Aguilas no quitaron el foco de atención que tenían por hacerse de los servicios de una punta en la delantera que pudiera acompañar a la ex de los Diablos Rojos , además de Daniela Espinosa, jugadora con quien ya se contaba su participación en el club.