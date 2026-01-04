    Liga MX Femenil

    Horario y dónde ver el Rayadas vs. Puebla de la Liga MX Femenil

    Monterrey recibirá a la Franja en la primera jornada del Clausura 2026 en el Gigante de Acero.

    Alonso Ramírez
    Video Así puedes ver el Rayadas vs. Puebla de la Liga MX Femenil

    La Liga MX Femenil arranca este fin de semana con la Jornada 1 del Clausura 2026, y se vivirán partidos de gran intensidad.

    Uno de ellos será el de Rayadas ante Puebla, en donde las de Monterrey buscarán sumar sus primeros puntos como locales.

    Las de la Franja por su parte querrán arrebatarle unidades a las Regias en su casa y regresar a Puebla con algo en las manos.

    En el pasado Apertura 2025, Rayadas clasificó a la Liguilla como sexto lugar y fueron eliminadas en Cuartos de Final, mientras que la escuadra poblana fue penúltima en la tabla general.

    • Fecha: Este juego será el próximo domingo 4 de enero en la cancha del Gigante de Acero.
    • Horario: El partido dará inicio a las 18:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 19:00 horas del Este y 16:00 horas del Pacífico.
    • Dónde ver: Este juego lo podrás disfrutar en México y en Estados Unidos a través de ViX.
