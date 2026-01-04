Liga MX Femenil Horario y dónde ver el Rayadas vs. Puebla de la Liga MX Femenil Monterrey recibirá a la Franja en la primera jornada del Clausura 2026 en el Gigante de Acero.

Video Así puedes ver el Rayadas vs. Puebla de la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil arranca este fin de semana con la Jornada 1 del Clausura 2026, y se vivirán partidos de gran intensidad.

Uno de ellos será el de Rayadas ante Puebla, en donde las de Monterrey buscarán sumar sus primeros puntos como locales.

Las de la Franja por su parte querrán arrebatarle unidades a las Regias en su casa y regresar a Puebla con algo en las manos.

En el pasado Apertura 2025, Rayadas clasificó a la Liguilla como sexto lugar y fueron eliminadas en Cuartos de Final, mientras que la escuadra poblana fue penúltima en la tabla general.

Horario y dónde ver el Rayadas vs. Puebla de la Liga MX Femenil