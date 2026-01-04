Liga MX Femenil Necaxa vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Liga MX Femenil Las campeonas parece que tendrá un inicio de torneo a modo cuando visiten a las Centellas, uno de los últimos clasificados el torneo pasado.

Video Así puedes ver el Necaxa vs. Tigres de la Liga MX Femenil Clausura 2026 Jornada 1

Las felinas comenzarán el torneo como visitantes frente a las Centellas del Necaxa, uno de los equipos más discretos de la Liga MX Femenil y que en el Apertura 2025 acabó en la antepenúltima posición.

Las Centellas nunca han jugado un partido de Liguilla, por lo que buscan hacerlo por primera ocasión en este semestre, aunque de lograrlo será contra todo pronóstico.

HORARIO Y DÓNDE VER EL NECAXA VS. TIGRES DE LA LIGA MX FEMENIL CLAUSURA 2026

Necaxa tendrá su cuarto torneo consecutivo en el que juegue la Jornada 1 como local; en el anterior ganó por 2-1 frente a Mazatlán FC. Antes perdió ante Chivas (0-3) y frente al Pachuca (0-5).

En el torneo pasado, Tigres goleó 4-0 a Necaxa pero lo hizo en el Volcán, aunque en su última visita al Estadio Victoria de Aguascalientes En el Clausura 2025, también goleó 0-4. Antes, Tigres goleó 6-0 y la última vez que las Centellas le anotaron a las de la UANL fue en la Jornada 16 del Clausura 2014 cuando cayeron 3-1.