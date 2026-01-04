Necaxa vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Liga MX Femenil
Las campeonas parece que tendrá un inicio de torneo a modo cuando visiten a las Centellas, uno de los últimos clasificados el torneo pasado.
La Liga MX Femenil está por comenzar un nuevo semestre con el Clausura 2026 con Tigres de la UANL como las flamantes campeonas del circuito luego de conseguir su séptimo título a costa de las Águilas del América.
Las felinas comenzarán el torneo como visitantes frente a las Centellas del Necaxa, uno de los equipos más discretos de la Liga MX Femenil y que en el Apertura 2025 acabó en la antepenúltima posición.
Las Centellas nunca han jugado un partido de Liguilla, por lo que buscan hacerlo por primera ocasión en este semestre, aunque de lograrlo será contra todo pronóstico.
HORARIO Y DÓNDE VER EL NECAXA VS. TIGRES DE LA LIGA MX FEMENIL CLAUSURA 2026
Necaxa tendrá su cuarto torneo consecutivo en el que juegue la Jornada 1 como local; en el anterior ganó por 2-1 frente a Mazatlán FC. Antes perdió ante Chivas (0-3) y frente al Pachuca (0-5).
En el torneo pasado, Tigres goleó 4-0 a Necaxa pero lo hizo en el Volcán, aunque en su última visita al Estadio Victoria de Aguascalientes En el Clausura 2025, también goleó 0-4. Antes, Tigres goleó 6-0 y la última vez que las Centellas le anotaron a las de la UANL fue en la Jornada 16 del Clausura 2014 cuando cayeron 3-1.
- Cuándo es el Necaxa vs. Tigres de la Liga MX Femenil Clausura 2026: el partido es este domingo 4 de enero en el Estadio Victoria de Aguascalientes.
- A qué hora es el Necaxa vs. Tigres de la Liga MX Femenil Clausura 2026: el juego inicia a las 16:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 17:00 horas tiempo del Este, 16:00 horas tiempo del Centro y 14:00 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Necaxa vs. Tigres de la Liga MX Femenil Clausura 2026: sigue la transmisión de este partido tanto en México como en Estados Unidos por la señal de ViX.