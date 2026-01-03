    Liga MX Femenil

    Atlético de San Luis Femenil debutará con uniforme genérico en el Clausura 2026

    El cuadro potosino no contará con uniformes para disputar la Jornada 1 de la Liga MX Femenil ante las Chivas.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Insólito! San Luis Femenil debutará sin uniforme en el Clausura 2026

    Para el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil , el cuadro de San Luis vivirá una situación muy peculiar, ya que lejos de que enfrentarán a las Chivas, lo harán de una manera distinta.

    Y es que las potosinas deberán sortear un incómodo pasaje, ya que debido a una situación ajena a la situación, sus uniformes no estarán listos para este encuentro de la Jornada 1 de la competencia, por lo que se buscaron soluciones inmediatas para no perderse el partido.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX Femenil

    Pumas vs. Querétaro: Horario y dónde ver este encuentro de la Liga MX Femenil
    2:08

    Pumas vs. Querétaro: Horario y dónde ver este encuentro de la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    Así puedes ver el Necaxa vs. Tigres de la Liga MX Femenil Clausura 2026 Jornada 1
    1:36

    Así puedes ver el Necaxa vs. Tigres de la Liga MX Femenil Clausura 2026 Jornada 1

    Liga MX Femenil
    Así puedes ver el Rayadas vs. Puebla de la Liga MX Femenil
    2:12

    Así puedes ver el Rayadas vs. Puebla de la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    América Femenil hace oficial la incorporación de la brasileña Isa Haas
    1 mins

    América Femenil hace oficial la incorporación de la brasileña Isa Haas

    Liga MX Femenil
    Cristina Ferral deja Tigres y ficha con Chivas para el Clausura 2026
    1 mins

    Cristina Ferral deja Tigres y ficha con Chivas para el Clausura 2026

    Liga MX Femenil
    Alison González y Cecilia Santiago anuncian compromiso y se asoma boda en Tigres Femenil
    1 mins

    Alison González y Cecilia Santiago anuncian compromiso y se asoma boda en Tigres Femenil

    Liga MX Femenil
    Mercedes Roa revela duro diagnóstico tras agresión sufrida en Marsella
    1 mins

    Mercedes Roa revela duro diagnóstico tras agresión sufrida en Marsella

    Liga MX Femenil
    Tatiana Flores causa alboroto en redes sociales al ser captada así
    1 mins

    Tatiana Flores causa alboroto en redes sociales al ser captada así

    Liga MX Femenil
    Premios The Best: Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta de la FIFA 2025
    2 mins

    Premios The Best: Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta de la FIFA 2025

    Liga MX Femenil
    Este es el calendario de la Liga MX Femenil Clausura 2026
    1 mins

    Este es el calendario de la Liga MX Femenil Clausura 2026

    Liga MX Femenil

    A través e un comunicado, el San Luis Femenil informó que para el duelo ante el Rebaño Sagrado, a disputarse en el Estadio Akron, sus jugadores saltarán a la cancha con un uniforme genérico debido a una situación de temporalidad y logística.

    Aunque también aclaran que esto será solamente durante la primera fecha de la Liga MX Femenil y que no afecta la relación institucional ni comercial entre el Club y su patrocinador oficial.

    Una situación similar a esta se vivió antes, pero en la Liga MX varonil, ya que en 2002, sin renovar con su marca patrocinadora, los Pumas jugaron la Semifinal de Vuelta vs. América con una camiseta genérica, sin marca ni cuello.

    COMUNICADO OFICIAL DEL SAN LUIS

    El Club Atlético de San Luis informa, que nuestro equipo femenil disputará su próximo encuentro de la jornada 1 del torneo Clausura 2026 ante el Club Guadalajara utilizando, por única ocasión, un uniforme genérico.

    Lo anterior obedece a una situación de temporalidad y logística, ajena tanto al Club como a la marca Charly, que impidió contar con el uniforme habitual dentro de los tiempos establecidos para este compromiso.

    Esta circunstancia no representa cambio alguno en la relación institucional ni comercial entre el Club y su patrocinador oficial, y se limita exclusivamente a este encuentro.

    El Club agradece la comprensión de su afición, medios de comunicación y aliados comerciales, reiterando su compromiso con la transparencia, la organización y el impulso al futbol femenil.

    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX