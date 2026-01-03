Liga MX Femenil Atlético de San Luis Femenil debutará con uniforme genérico en el Clausura 2026 El cuadro potosino no contará con uniformes para disputar la Jornada 1 de la Liga MX Femenil ante las Chivas.

Video ¡Insólito! San Luis Femenil debutará sin uniforme en el Clausura 2026

Para el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil , el cuadro de San Luis vivirá una situación muy peculiar, ya que lejos de que enfrentarán a las Chivas, lo harán de una manera distinta.

Y es que las potosinas deberán sortear un incómodo pasaje, ya que debido a una situación ajena a la situación, sus uniformes no estarán listos para este encuentro de la Jornada 1 de la competencia, por lo que se buscaron soluciones inmediatas para no perderse el partido.

PUBLICIDAD

A través e un comunicado, el San Luis Femenil informó que para el duelo ante el Rebaño Sagrado, a disputarse en el Estadio Akron, sus jugadores saltarán a la cancha con un uniforme genérico debido a una situación de temporalidad y logística.

Aunque también aclaran que esto será solamente durante la primera fecha de la Liga MX Femenil y que no afecta la relación institucional ni comercial entre el Club y su patrocinador oficial.

Una situación similar a esta se vivió antes, pero en la Liga MX varonil, ya que en 2002, sin renovar con su marca patrocinadora, los Pumas jugaron la Semifinal de Vuelta vs. América con una camiseta genérica, sin marca ni cuello.

COMUNICADO OFICIAL DEL SAN LUIS

El Club Atlético de San Luis informa, que nuestro equipo femenil disputará su próximo encuentro de la jornada 1 del torneo Clausura 2026 ante el Club Guadalajara utilizando, por única ocasión, un uniforme genérico.

Lo anterior obedece a una situación de temporalidad y logística, ajena tanto al Club como a la marca Charly, que impidió contar con el uniforme habitual dentro de los tiempos establecidos para este compromiso.

Esta circunstancia no representa cambio alguno en la relación institucional ni comercial entre el Club y su patrocinador oficial, y se limita exclusivamente a este encuentro.