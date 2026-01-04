    Liga MX Femenil

    Pumas vs. Querétaro: Horario y dónde ver este encuentro de la Liga MX Femenil

    Inicia el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y las Universitarias buscarán llevarse sus tres primeros puntos en casa.

    Por:Erick Morales Baca
    Llega en inicio de un nuevo año y con él el del nuevo torneo de la Liga MX Femenil, el del Clausura 2026, donde uno de los juegos más atractivos será el que se dispute en Ciudad Universitaria entre Pumas vs. Querétaro.

    Las felinas, luego de quedarse en la orilla en el torneo pasado en el lugar número 11 de la clasificación, buscan revancha en este para ahora sí meterse en la Liguilla del cierre de temporada.

    Por su parte, las emplumadas, que no tuvieron los mejores resultados, en este Clausura 2026 intentarán sumar unidades desde las primeras jornadas para tener un mejor panorama en la recta final.


    HORARIO Y DÓNDE VER PUMAS VS. QUERÉTARO


    Cuándo: Domingo 4 de enero en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

    Horario: A las 12:00 pm de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 12:00 pm del Centro y 10:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Dónde ver: Este encuentro podrás verlo a través de ViX tanto en México como en los Estados Unidos.

    Liga MX Femenil

