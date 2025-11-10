La espera ha terminado luego de que la Liga MX Femenil diera a conocer la fecha y horarios de los partidos de Semifinales que disputarán América, Chivas, Tigres y Cruz Azul.

La fase previa a la gran final de la Liga MX Femenil contará con el gran privilegio del Clásico Nacional entre América y Chivas, y un partido de pronóstico reservado entre las Amazonas y Cruz Azul.

Los dos encuentros de Ida se jugarán el jueves 13 de noviembre. Tigres viajará al Estadio Olímpico Universitario para el juego a las 6pm, hora del centro de México, 7pm del Este y 4pm del Pacífico de Estados Unidos.

Por su parte, América jugará en el Estadio Akron a las 8pm de México, 9pm del Este y 6pm del Pacífico.

Los juegos de vuelta se disputarán el domingo 16 de noviembre. Las Amazonas recibirán a La Máquina en el Universitario a las 5pm del México y 6pm del Este, mientras que las Águilas recibirán al Rebaño en el Estadio Azulcrema a las 7pm de México y 8pm del Este de la Unión Americana.

PARTIDOS DE IDA DE SEMIFINALES LIGA MX FEMENIL

Tigres vs. Cruz Azul

Estadio Olímpico Universitario

Jueves 13 de noviembre

6pm, centro de México

7pm Este y 4pm Pacífico (EE. UU.)

América vs. Chivas

Estadio Akron

Jueves 13 de noviembre

8pm, centro de México

9pm Este y 6pm Pacífico (EE.UU.)

PARTIDOS DE VUELTA DE SEMIFINALES LIGA MX FEMENIL

Tigres vs. Cruz Azul

Estadio Universitario

Domingo 16 de noviembre

5pm, centro de México

6pm Este y 3pm Pacífico (EE.UU.)