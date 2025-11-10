    Liga MX Femenil

    Fecha y horarios: ¿Cuándo se juegan los partidos de Semifinales de Liga MX Femenil?

    Chivas, América, Tigres y Cruz Azul están a dos partidos de alcanzar la soñada Final.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Liga MX Femenil revela fecha y horarios de los cruces de Semifinales!

    La espera ha terminado luego de que la Liga MX Femenil diera a conocer la fecha y horarios de los partidos de Semifinales que disputarán América, Chivas, Tigres y Cruz Azul.

    La fase previa a la gran final de la Liga MX Femenil contará con el gran privilegio del Clásico Nacional entre América y Chivas, y un partido de pronóstico reservado entre las Amazonas y Cruz Azul.

    Los dos encuentros de Ida se jugarán el jueves 13 de noviembre. Tigres viajará al Estadio Olímpico Universitario para el juego a las 6pm, hora del centro de México, 7pm del Este y 4pm del Pacífico de Estados Unidos.

    Por su parte, América jugará en el Estadio Akron a las 8pm de México, 9pm del Este y 6pm del Pacífico.

    Los juegos de vuelta se disputarán el domingo 16 de noviembre. Las Amazonas recibirán a La Máquina en el Universitario a las 5pm del México y 6pm del Este, mientras que las Águilas recibirán al Rebaño en el Estadio Azulcrema a las 7pm de México y 8pm del Este de la Unión Americana.

    PARTIDOS DE IDA DE SEMIFINALES LIGA MX FEMENIL

    • Tigres vs. Cruz Azul

    • Estadio Olímpico Universitario
    • Jueves 13 de noviembre
    • 6pm, centro de México
    • 7pm Este y 4pm Pacífico (EE. UU.)

    • América vs. Chivas

    • Estadio Akron
    • Jueves 13 de noviembre
    • 8pm, centro de México
    • 9pm Este y 6pm Pacífico (EE.UU.)

    PARTIDOS DE VUELTA DE SEMIFINALES LIGA MX FEMENIL

    • Tigres vs. Cruz Azul

    • Estadio Universitario
    • Domingo 16 de noviembre
    • 5pm, centro de México
    • 6pm Este y 3pm Pacífico (EE.UU.)

    • América vs. Chivas

    • Estadio Ciudad de los Deportes
    • Domingo 16 de noviembre
    • 7pm centro de México
    • 8pm Este y 5pm Pacífico (EE.UU.)

