Fecha y horarios: ¿Cuándo se juegan los partidos de Semifinales de Liga MX Femenil?
Chivas, América, Tigres y Cruz Azul están a dos partidos de alcanzar la soñada Final.
La espera ha terminado luego de que la Liga MX Femenil diera a conocer la fecha y horarios de los partidos de Semifinales que disputarán América, Chivas, Tigres y Cruz Azul.
La fase previa a la gran final de la Liga MX Femenil contará con el gran privilegio del Clásico Nacional entre América y Chivas, y un partido de pronóstico reservado entre las Amazonas y Cruz Azul.
Los dos encuentros de Ida se jugarán el jueves 13 de noviembre. Tigres viajará al Estadio Olímpico Universitario para el juego a las 6pm, hora del centro de México, 7pm del Este y 4pm del Pacífico de Estados Unidos.
Por su parte, América jugará en el Estadio Akron a las 8pm de México, 9pm del Este y 6pm del Pacífico.
Los juegos de vuelta se disputarán el domingo 16 de noviembre. Las Amazonas recibirán a La Máquina en el Universitario a las 5pm del México y 6pm del Este, mientras que las Águilas recibirán al Rebaño en el Estadio Azulcrema a las 7pm de México y 8pm del Este de la Unión Americana.
PARTIDOS DE IDA DE SEMIFINALES LIGA MX FEMENIL
Tigres vs. Cruz Azul
- Estadio Olímpico Universitario
- Jueves 13 de noviembre
- 6pm, centro de México
- 7pm Este y 4pm Pacífico (EE. UU.)
América vs. Chivas
- Estadio Akron
- Jueves 13 de noviembre
- 8pm, centro de México
- 9pm Este y 6pm Pacífico (EE.UU.)
PARTIDOS DE VUELTA DE SEMIFINALES LIGA MX FEMENIL
Tigres vs. Cruz Azul
- Estadio Universitario
- Domingo 16 de noviembre
- 5pm, centro de México
- 6pm Este y 3pm Pacífico (EE.UU.)
América vs. Chivas
- Estadio Ciudad de los Deportes
- Domingo 16 de noviembre
- 7pm centro de México
- 8pm Este y 5pm Pacífico (EE.UU.)