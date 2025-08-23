Charlyn Corral requiere de cirugía tras recibir fuerte golpe en su cara

La delantera mexicana Charlyn Corral encendió las alarmas el viernes por la noche durante el Duelo de Estrellas de la Liga MX Femenil frente al Barcelona, tras sufrir un fuerte golpe en el rostro que la obligó a abandonar el encuentro y generó preocupación tanto en la tribuna como entre los aficionados que seguían el partido desde casa.

La jugada ocurrió en un balón disputado con la defensora española Mapi León. En la acción, la zaguera cayó al césped realizando una pirueta y, en ese movimiento, impactó accidentalmente con su pie en la cara de Corral. El golpe provocó sangrado inmediato y la atacante de Pachuca tuvo que salir del terreno de juego, siendo trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Horas después, la Liga MX Femenil informó que la jugadora requirió cirugía debido a la gravedad del impacto, pues el golpe logró “abrir” su rostro.

“ Charlyn Corral sufrió una herida facial durante el partido. Se encuentra estable y será atendida quirúrgicamente en las próximas horas. Desde la Liga BBVA MX Femenil le enviamos toda nuestra fuerza para su pronta recuperación”, publicó la liga en su cuenta de X.

Las Tuzas replicaron el comunicado, aunque aún no hay detalles sobre el tiempo estimado de recuperación. Pachuca recibirá a Atlas el martes 26 de agosto, duelo en el que Corral probablemente no podrá estar presente.

Charlyn dio un parte de tranquilidad tras su cirugía

Charlyn Corral, en sus redes sociales, dio este sábado parte de tranquilidad luego de ser operada del golpe que recibió en su rostro durante el juego contra el Barcelona.

“Hola afición, amigas, compañeras y medios de comunicación. Bueno, primero que nada quiero agradecerles el apoyo que me han dado. Muchas gracias por estar al pendiente de mí. Como saben, en el partido de ayer contra Barcelona tuve un pequeño percance, una jugada un poco peligrosa, pero bueno hoy puedo comunicarles que todo está bien”, dijo Charlyn en un video en su cuenta de Instagram.

“ Ya pasé al quirófano hoy por la mañana e inclusive ya me van a dar de alta. Todo en orden, simplemente unos días de reposo, de descanso y sé que muy pronto estaré donde más me gusta que es en las canchas, así que muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos y nos vemos pronto”, concluyó la jugadora de las Tuzas.