    Liga MX Femenil

    América vs Tigres, resumen y goles del partido de la jornada 15 de la Liga MX Femenil

    Las Amazonas se llevaron los tres puntos del Ciudad de los Deportes y sueñan con el liderato general.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Resumen | Tigres apunta al liderato tras vencer al América

    América recibió a Tigres en la Jornada 15 del Apertura de la Liga MX Femenil en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, duelo vital para seguir en la cima de la clasificación del torneo.

    Las jugadoras de Tigres estuvieron dominando las acciones del primer tiempo, tuvieron las llegadas más importantes, pero solo lograron concretar una ocasión y en las otras ocasiones Sandra Paños estuvo impasable en su arco.

    PUBLICIDAD

    El gol de las Amazonas llegó tras una buena jugada de Chrestinah Kgatlana, que se llevó su marca y dentro del área enganchó para dejar sola a Diana Ordoñez, quien en dos ocasiones logró mandar el balón a las redes.

    Las Águilas no bajaron los brazos y fueron insistentes en la segunda mitad, pero el juego colectivo no les dio lo que buscaban, pero si lo encontraron en una jugada individual.

    Irene Guerrero cobró un tiro libre casi sin ángulo y logró colocar el balón en las redes de la portería de Tigres para definir el empate ante la reacción tardía de la guardameta Ceci Santiago.

    En el agregado apareció de nueva cuenta Diana Ordoñez, la delantera llegó perfecta para cerrar la pinza tras el centro por izquierda y definió el partido para las felinas.

    Con este resultado, América se quedó con 32 puntos y Tigres llegó a 38 unidades para pelear el primer lugar del torneo. Para la siguiente fecha, las Águilas visitarán al Atlas, mientras que las Amazonas recibirán al Atlético San Luis.

    Más sobre América (F)

    1:26
    ¡Gol de Tigres! Ordoñez aparece para marcar su doblete y darles el triunfo

    ¡Gol de Tigres! Ordoñez aparece para marcar su doblete y darles el triunfo

    1:41
    ¡Golazazazo de Irene! Guerrero mete el gol del torneo y empata el partido

    ¡Golazazazo de Irene! Guerrero mete el gol del torneo y empata el partido

    1:16
    ¡Poste! Se salvan las Amazonas del brutal cabezazo de Kim

    ¡Poste! Se salvan las Amazonas del brutal cabezazo de Kim

    1:21
    ¿Qué hiciste Montse? La crack del América falla una clarísima

    ¿Qué hiciste Montse? La crack del América falla una clarísima

    1:31
    ¡Gol de Tigres! Ordoñez en dos tiempos vence a la portera de América

    ¡Gol de Tigres! Ordoñez en dos tiempos vence a la portera de América

    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD