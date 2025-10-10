América recibió a Tigres en la Jornada 15 del Apertura de la Liga MX Femenil en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, duelo vital para seguir en la cima de la clasificación del torneo.

Las jugadoras de Tigres estuvieron dominando las acciones del primer tiempo, tuvieron las llegadas más importantes, pero solo lograron concretar una ocasión y en las otras ocasiones Sandra Paños estuvo impasable en su arco.

El gol de las Amazonas llegó tras una buena jugada de Chrestinah Kgatlana, que se llevó su marca y dentro del área enganchó para dejar sola a Diana Ordoñez, quien en dos ocasiones logró mandar el balón a las redes.

Las Águilas no bajaron los brazos y fueron insistentes en la segunda mitad, pero el juego colectivo no les dio lo que buscaban, pero si lo encontraron en una jugada individual.

Irene Guerrero cobró un tiro libre casi sin ángulo y logró colocar el balón en las redes de la portería de Tigres para definir el empate ante la reacción tardía de la guardameta Ceci Santiago.

En el agregado apareció de nueva cuenta Diana Ordoñez, la delantera llegó perfecta para cerrar la pinza tras el centro por izquierda y definió el partido para las felinas.