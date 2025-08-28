En partido de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, América dio muestras del gran momento que vive, goleó 6-3 a Santos y amplió su ventaja en la cúspide de la competencia al separarse cinco puntos de Tigres, segundo lugar.

Apenas corría el minuto 7 del encuentro, cuando Irene Guerrero apareció en el corazón del área para mandar la de gajos al fondo de la portería con el 1-0 para América, pero cuando más dominaban, Sandra Nabweteme se metió al área azulcrema, hizo dos recortes y sacó el fogonazo para igualar los cartones.

Sin embargo, antes del descanso, en un centro desde costado izquierdo, Karla Rodríguez desvió la trayectoria del balón y dejó sin oportunidad a su portera para el autogol y ventaja de las Águilas.

América mantuvo el dominio y, al 57', Scarlett Camberos levantó el balón desde línea fina, mismo que Areli Reyes no pudo retener y terminó por mandarlo a propia puerta para el 3-1, pero Santos no bajó los brazos, en una falla defensiva en el mediocampo, Vivian Ikechukwu condujo la esférica, se metió al área y recortó la distancia con el 3-2.

La respuesta de las Águilas vino pronto, al 69', al ver un poco adelantada a la portera lagunera, Montse Saldivar disparó desde los linderos del área y la mandó guardar para el 4-2 y sería ella misma, quien, dos minutos más tarde, pondría el contundente 5-2 en la pizarra.