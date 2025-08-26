Video Resumen | Cruz Azul derrota en duelo de errores a Toluca

Cruz Azul recibió a Toluca en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, en la cancha principal de las instalaciones de La Noria.

La Máquina tomó la ventaja en el marcador con un gol de su delantera estrella, Liz Ángeles llegó a tiempo para cerrar la pinza y mandar el balón al fondo de la portería.

PUBLICIDAD

El empate no tardó en caer, llegó por conducto de Eugenie Le Sommer, quien se avivó y presionó a la portera Alejandría Godínez y le tapó el despeje para que el balón terminara en las mallas.

La misma Le Sommer se encargó de adelantar a las Diablas, Eugenie llegó al segundo poste para meter el cabezazo directo a las redes.

Antes de finalizar el primer tiempo, Kayla Thompson cometió un error al tratar de detener el tiro libre y al dejar el balón libre, Dani Calderón puso el marcador igualado.

En la segunda mitad volvió a aparecer Le Sommer, que volvió a aprovechar la dejadita de la defensa para puntear el esférico que Godínez tuvo que sacar de su portería.

Todo parecía definido para las Diablas Rojas, pero no contaban con que desde la banca llegara la respuesta Celeste. Ingresó Aerial Chavarín y se apuntó con doblete en el marcador para darle la vuelta.

El primer tanto cayó en un cabezazo al segundo palo, el segundo fue un golazo de larga distancia que se clavó en el ángulo del arco de Toluca.

Después de 100 minutos jugados, Cruz Azul se quedó con el triunfo, con lo que llegó a ocho puntos, mientras que Toluca se quedó con 17 unidades.