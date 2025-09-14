    Liga MX Femenil

    América vs. Chivas: Horario y dónde ver este partido de la Liga MX Femenil

    Las Águilas y el Rebaño Sagrado harán vibrar la Liga MX Femenil cuando se enfrenten en una nueva edición del Clásico de Clásicos.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¡Agarrón entre Águilas y Chivas! Así puedes ver el Clásico Femenil

    En un fin de semana de clásicos, para la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil también se disputa el Clásico Nacional entre América vs. Chivas, en un duelo que, como siempre, se disputará a ganar o morir a pesar de la distancia que hay entre ambas escuadras.

    Las Águilas llegan a este cotejo luego de ceder un empate 2-2 en casa ante San Luis, mismo que les costó ceder el liderato al quedarse con ocho victorias, un empate y una derrota para un total de 25 unidades.

    PUBLICIDAD

    Por su parte, el Rebaño Sagrado llega al Clásico de Clásicos tras derrotar a domicilio 2-1 al León, marcador que les valió para meterse entre las mejores ocho de la competencia al acumular 17 unidades, producto de cinco victorias, dos empates y tres derrotas.

    HORARIO Y DÓNDE VER AMÉRICA VS. CHIVAS DE LIGA MX FEMENIL

    • Cuándo: Domingo 14 de septiembre en el Estadio de la Ciudad de los Deportes
    • Horario: A las 12:00 pm de la Ciudad de México y a las 2:00 pm del Este, 1:00 pm del Centro y 11:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: A través del Canal 2, TUDN y ViX en México y por la señal de TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX en los Estados Unidos.

    Más sobre Liga MX Femenil

    1 min
    Cruz Azul vs. Juárez, resumen y goles del partido de Liga MX Femenil

    Cruz Azul vs. Juárez, resumen y goles del partido de Liga MX Femenil

    9:12
    Resumen | Debut internacional y triunfo de Juárez en La Noria

    Resumen | Debut internacional y triunfo de Juárez en La Noria

    1:12
    ¡Gol de las Bravas! Enekia Lunyamila mete un zurdazo potente y abre el marcador

    ¡Gol de las Bravas! Enekia Lunyamila mete un zurdazo potente y abre el marcador

    1 min
    Rayadas derrota al Toluca a domicilio en la Jornada 11 de la Liga MX Femenil

    Rayadas derrota al Toluca a domicilio en la Jornada 11 de la Liga MX Femenil

    8:16
    Resumen | Rayadas hace la diablura en casa de Toluca

    Resumen | Rayadas hace la diablura en casa de Toluca

    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD