América vs. Chivas: Horario y dónde ver este partido de la Liga MX Femenil

En un fin de semana de clásicos, para la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil también se disputa el Clásico Nacional entre América vs. Chivas, en un duelo que, como siempre, se disputará a ganar o morir a pesar de la distancia que hay entre ambas escuadras.

Las Águilas llegan a este cotejo luego de ceder un empate 2-2 en casa ante San Luis, mismo que les costó ceder el liderato al quedarse con ocho victorias, un empate y una derrota para un total de 25 unidades.

Por su parte, el Rebaño Sagrado llega al Clásico de Clásicos tras derrotar a domicilio 2-1 al León, marcador que les valió para meterse entre las mejores ocho de la competencia al acumular 17 unidades, producto de cinco victorias, dos empates y tres derrotas.

HORARIO Y DÓNDE VER AMÉRICA VS. CHIVAS DE LIGA MX FEMENIL

Cuándo: Domingo 14 de septiembre en el Estadio de la Ciudad de los Deportes

Horario: A las 12:00 pm de la Ciudad de México y a las 2:00 pm del Este, 1:00 pm del Centro y 11:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.